Bergamo | su contestualità opere non transigiamo

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma – “Il percorso ormai lo conoscono tutti. Questa amministrazione ha fatto un lavoro su cui non sembrano esserci dubbi, al di la’ delle indagini che mettono in luce una non esistenza di inquinamento del procedimento. In questo momento sono in corso di definizione i termini della convenzione con i proponenti, su cui e’ probabile che vi siano delle diversita’ di vedute. Su una cosa non si transige: la contestualita’ tra leche devono essere realizzare e la realizzazione dello stadio”. Cosi’ il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca, intervistato a Radio Radio “Poi- ha aggiunto- ci sara’ la variante urbanistica che adotta la convenzione. Penso ci sia ancora un po’ di lavoro da fare, ma ho la ragionevole fiducia che una volta che il lavoro sara’ completo, e quindi ci sara’ ...

