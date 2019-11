Matteo Salvini indagato per la Open Arms Due mesi dopo | l' agguato | lo

Migranti - Matteo Salvini indagato ad Agrigento per il caso Open Arms : “Sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio” : Matteo Salvini è di nuovo indagato dalla procura di Agrigento. Le ipotesi di reato sono sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio . Il procuratore Luigi Patronaggio ha già inviato il fascicolo alla Dda di Palermo competente per valutare le accuse che dovranno adesso essere sottoposte al tribunale dei ministri. A dare la notizia della nuova indagine su Salvini è il quotidiano Repubblica. Dopo il precedente della Diciotti, ...

Ilaria Cucchi querela Matteo Salvini per la frase «La droga fa male» : La sorella di Stefano, morto nel 2009 dopo un pestaggio da parte di due carabinieri, ha deciso di sporgere querela nei confronti dell'ex ministro dell'Interno e leader della Lega

Matteo Salvini contro Conte : "Pare che abbia firmato un accordo segreto con l'Ue - in tal caso dovrà spiegare" : Se quello che circola su Giuseppe Conte e il Mes fosse vero, il governo dovrà far fronte all'ennesima rogna. Matteo Salvini, infatti, ha riferito delle voci che circolano in merito a "un accordo nascosto in Europa firmato per modificare il Meccanismo europeo di stabilità". Il leader leghista ha tutt

Matteo Salvini ha un super consulente è la sua fidanzata - la 28enne Francesca Verdini : In molti della Lega in Toscana stanno storcendo il naso per le frequentazioni che Matteo Salvini ha nell’ultimo periodo. In particolare, a far scalpore, sono le amicizie di Francesca Verdini e del padre Denis Verdini che pian piano Matteo Salvini sta iniziando a frequentare. In Toscana sono sicuri che proprio da queste frequentazioni uscirà il nome del candidato alla presidenza della regione Toscana. Il leader della Lega ha sempre ...

Samar Zaoui guida le "sardine" contro Matteo Salvini a Modena. Apartitica? Ma quando mai : ecco il suo passato : Dopo Mattia Santori e i suoi tre amici, le nuove "sardine" si chiamano Samar Zaoui, 21enne studentessa di ingegneria, e Jamal Hussein, aspirante ingegnere meccanico. Sono loro gli organizzatori della seconda mobilitazione contro Matteo Salvini, questa sera a Modena dove il leader della Lega sarà pro

Matteo Salvini - la svolta è avvenuta. Il retroscena clamoroso : "Ha incontrato il cardinale Ruini in segreto" : L'incontro "in assoluta segretezza" tra Matteo Salvini e il cardinale Camillo Ruini, lo scorso martedì pomeriggio a Roma, con la probabile mediazione di Giancarlo Giorgetti. È il Corriere della Sera a riferire l'indiscrezione a scoppio ritardato, lo stesso quotidiano a cui Ruini affidò una intervist

Matteo Salvini vede il trionfo in Emilia Romagna - la bomba dalle Coop rosse su Lega - Pd e "sardine" : Adesso Matteo Salvini vede davvero il trionfo in Emilia Romagna. L'intervista di Claudio Levorato, presidente del colosso Rekeep, ex ManutenCoop, al Resto del Carlino è tanto significativa quanto preoccupante per la sinistra: il massimo rappresentante delle cosiddette Coop rosse, infatti, afferma a

Matteo Salvini è su Tik Tok - il social dei ragazzini : fa un simil balletto (circondato da cacch**te di uccello). Muccino : “Lasciate in pace i giovani” : Alla fine è diventato un tiktoker. Matteo Salvini è il primo leader politico italiano a essere sbarcato su TikTok, l’app del momento dove si possono creare dei videoclip da 15 o 60 secondi dedicati al canto, al ballo e alla recitazione. Questo social è conosciuto perché frequentato perlopiù da ragazzini e minorenni, quelli della generazione Z insomma. Cosa c’entra un leader politico su quest’app cinese? Poco o niente, eppure la ...

