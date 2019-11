Live - Non è la d' Urso | silenzi e risate agli sgarbi di Sgarbi

Fonte : blogo

(Di martedì 19 novembre 2019) No, Vittorioche sbraita contro Vladimir Luxuria non è trash. Non fa ridere, non è spettacolo, non intrattiene. Vittorioche si scompone mettendo il naso nel privatissimo, fino a dentro le mutande, di Vladimir Luxuria, non è comico, esilarante o spassoso. "Innanzitutto ti comporti in maniera educata", gli avrebbe tonato Barbara d'qualche anno fa. Crolli di palazzine popolari, responsabilità politiche. Vi ricordate? Quella sfuriata alla conduttrice gli costò due settimane di espulsione dstudi Mediaset. Passati dieci anni dall'accaduto, non pare che la misura punitiva abbia sortito l'effetto correttivo desiderato. Anzi, il temperamento fomentino del critico d'arte non accenna ad esaurirsi con lo scorrere del tempo. Ciò non gli impedisce di essere spesso chiamato ospite dei principali salotti televisivi, scheggia impazzita, che a ben vedere ha la carica più ...

NekOfficial : In viaggio verso Monaco ascoltando i pezzi nuovi, scrivendo altre melodie con un leggero principio di influenza...… - WeCinema : Se siete fan del Blasco, non potete perdere ‘Vasco Non Stop Live 018 + 019’, il docufilm di Pepsy Romanoff che tram… - matteosalvinimi : Buongiorno Amici, in diretta da Forlí, la pioggia non ci ferma! ?? #26gennaiovotoLega #BorgonzoniPresidente… -