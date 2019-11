Istat | non è un Paese per mamme in carriera | 1 su 2 resta a casa Nonni fondamentali | gli

Lodi - lupo avvIstato nella campagna di Casale Landi : non succedeva da 254 anni : Dopo 254 anni è ricomparso un lupo nel Lodigiano. L’animale è stato avvistato nella zona della bassa del fiume Po di Caselle Landi (Lodi) mentre vagava solo nella campagna, non lontano dalle strade. L’ultima volta che fu registrata la presenza di un lupo in provincia di Lodi fu il 21 novembre 1765 a Orio Litta, al confine con il pavese. “Da noi, in pianura, lo davamo per estinto da 200 anni” sottolinea lo zoologo e ...

Non solo Meghan Markle : le americane che hanno conquIstato (con le nozze) un titolo nobiliare : Non solo Meghan Markle: le americane con un titolo nobiliare

Balotelli intervIstato dalle Iene - non sono contro la curva ma solo contro pochi scemi : Dopo l’increscioso episodio avvenuto durante la partita Verona e Brescia quando sono state rivolte frasi razziste e offensive alla volta di Mario Balottelli, le Iene si sono precipitate da lui e hanno chiesto la sua versione. Gli hanno chiesto se gli ha dato tanto fastidio ciò che è accaduto e, soprattutto, se ora è arrabbiato con la curva. Ballottelli ha risposto in modo molto sereno a tutte le domande asserendo di essere convinto che non ...

Turchia - conquIstati i primi due villaggi curdi in Siria. Ankara : «Non abbiamo colpito civili» : «Due villaggi sono stati liberati dai terroristi a ovest di Tal Abyad», uno dei principali punti d'accesso dell'incursione della Turchia contro i curdi nel nord-est della Siria....

Mara Venier ‘affonda’ Giulia De Lellis : “L’ho intervIstata ma ancora non so chi sia” : Piaccia o no, Giulia De Lellis è uno dei personaggi del momento. Il suo libro, scritto con Stella Pulpo, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, in pochi giorni ha venduto talmente tante copie da aver superato addirittura Stephen King. Un successo di fronte al quale non si può rimanere impassibili e così la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer è stata subito invitata alla prima puntata della stagione di ‘Domenica ...

La Venier su Giulia De Lellis : 'L'ho intervIstata a Domenica In - ma non so chi sia' : È una battuta piuttosto infelice quella che Mara Venier ha fatto su Giulia De Lellis: intervistata dal quotidiano "La Repubblica" sul successo che ha ottenuto la prima puntata di Domenica In, la presentatrice veneziana ha commentato l'ospitata dell'influencer con parole che stanno facendo discutere. La Venier commenta l'ospitata di Giulia a Domenica In È passata quasi una settimana da quando Mara Venier ha intervistato Giulia De Lellis a ...