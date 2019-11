Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) Secondo molti operatori il 2020 rappresenterà l’anno di maturità per i pagamentii con la loro definitiva affermazione come trend strategico per il settore bancario. Con l’entrata in vigore lo scorso settembre della PSD2, la nuova direttiva europea sull’opene i pagamentii, si è concluso un primo ciclo di investimenti e di sviluppi tecnologici che ha favorito la creazione di un panorama economico composto da attori bancari e non, pronti a competere e collaborare tra loro per offrire all’utilizzatore finale servizi innovativi e trasversali.Analizzando questo scenario è possibile fare una prima considerazione: laizzazione dei pagamenti, essendo per la sua natura trasversale ai diversi settori e vicina al consumatore finale, può rappresentare un formidabile volano di innovazione e di trasformazione ...

HuffPostItalia : Il digital banking è una sfida da vincere o sarà l'ennesima occasione mancata - Pagamenti : Digital banking: Google con Citigroup si prepara al progetto “Cache” - bellarsab : RT @UniCredit_IT: 'I #social portano la #tecnologia nel quotidiano, ma il #socialmedia più importante è il cliente': @VAR_Digital si raccon… -