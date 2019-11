Dal 18 Dicembre Bonus 50 euro per smart TV e decoder in tecnologia DVBT-2 HEVC

Oroscopo settimana Dal 9 al 15 dicembre : Ariete polemico - Pesci in rialzo : Durante la settimana che andrà da lunedì 9 a domenica 15 dicembre, la costellazione del Capricorno avrà nei suoi gradi, oltre a Saturno e Plutone, Giove e Venere. La Luna, invece, sarà nella costellazione del Cancro. Marte sarà presente in quella dello Scorpione e il Sagittario avrà nei suoi gradi sia Giove che Mercurio. Urano in Toro. A seguire le previsioni segno per segno. L'Oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarete inclini ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate Dal 25 novembre al 1 dicembre 2019 : La Tragica Morte di Adela! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre 2019: Adela muore Tragicamente! Carmelo vuole sparare a Francisca, ma… Anticipazioni Il Segreto: Adela muore in un incidente in auto! Consuelo sorprende Antolina, che non è affatto cambiata, a casa di Isaac, mentre Elsa subisce un delicatissimo intervento. Carmelo prepara la sua vendetta contro Francisca ed a farne le spese è Mauricio! Drammi, intrighi, ...

Previsioni astrologiche dicembre - Sagittario : c'è voglia di uscire Dalla 'zona di confort' : Nel mese di dicembre 2019 troveremo sul piano astrologico Giove ed il Sole passare dal Sagittario al Capricorno, dove assieme a Saturno e Plutone vi sarà anche Mercurio, appena 'arrivato' dallo Scorpione. Marte permarrà in Scorpione come Nettuno in Pesci ed Urano che continuerà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Venere viaggerà dal Capricorno all'Acquario. Di seguito un approfondimento delle Previsioni ...

Oroscopo settimanale Dal 25 novembre all'1 dicembre - prima sestina : Gemelli pensieroso : L'Oroscopo della settimana dal 25 novembre all'1 dicembre, prevede importanti gratificazioni sul piano lavorativo per il Toro, mentre il Leone sarà più dinamico. Ecco le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione alla specifica settimana. Da Ariete a Vergine Ariete: alcuni di voi potrebbero aver paura di interrompere la propria storia sentimentale per paura di restare da soli. Cercate di essere sinceri con il partner se non ...

È ufficiale - a Palermo ztl notturna nei week Dal 6 dicembre : La ztl di Palermo attiva anche di notte ma solo nei fine settimana, domenica esclusa. È quanto ha stabilito l’amministrazione comunale palermitana dopo le richieste dei residenti esasperati e del Prefetto. Sono fortissime però le critiche all’assessore Giusto Catania e al sindaco Orlando per un provvedimento giudicato impopolare da gestori di pizzerie, ristoranti, hotel e Bed and breakfast del centro storico. La ztl notturna ...

'I Medici 3 - Nel nome della famiglia' andrà in onda Dal 2 dicembre su Rai 1 : Si avvicina la messa in onda su Rai 1 delle nuove puntate della fiction 'I Medici 3 - Nel nome della famiglia', serie incentrata sulle vicende della potente famiglia fiorentina vissuta durante il Rinascimento. La serie sarà ancora prodotta dalla Lux Vide con la Big Light Production ed Atice Group, mentre il nuovo regista sarà il canadese Christian Duguay. La prima puntata andrà in onda lunedì 2 dicembre e saranno in tutto quattro prime ...

Anticipazioni Beautiful Trama Puntate Dal 25 Novembre al 1 Dicembre 2019 : Hope Partorisce Una Bambina Morta! : Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 25 Novembre a domenica 1 Dicembre 2019: Hope da’ alla luce Beth che, però, muore. Qualcuno insegue Zoe… Anticipazioni Beautiful: Hope da’ alla luce la piccola Beth che, però, nasce Morta! Liam sta male ed aggredisce verbalmente il dottor Buckingham che giustifica il tragico evento parlando di distacco della placenta! Zoe inizia ad essere seguita da un losco personaggio. Brooke, ...

Bari - Dal 1° dicembre la biblioteca nazionale sospende i servizi : manca il personale : Brutta perdita per la città di Bari: la direzione della biblioteca nazionale "Sagarriga Visconti" ha comunicato che dal 1° dicembre prossimo non potrà più garante i servizi necessari all'apertura della struttura. Saranno infatti sospesi sia il servizio prestito di libri, che quelli di vigilanza e accoglienza. Secondo la nota inviata dalla stessa biblioteca mancherebbe il personale. Eugenia Scagliarini, che dirige l'istituto culturale barese, ...

Coppa Italia - 4° turno : tutte le gare su Rai Sport Dal 3 al 5 dicembre - c'è Cagliari-Samp : A dicembre tornerà protagonista la Coppa Italia. In programma ci sarà il quarto turno eliminatorio, che vedrà scendere in campo diverse squadre di Serie A. tutte le partite in calendario saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport. Il primo match vedrà sfidarsi Cremonese e Empoli alle ore 15.00 di martedì 3 dicembre 2019. Entrambe le squadre avevano passato il turno solamente dopo i tempi supplementari, battendo rispettivamente Hellas Verona e ...

Ecco le offerte di Fastweb Mobile rimodulate - che costeranno di più Dall’11 dicembre : Fastweb sta iniziando a comunicare ai clienti le rimodulazioni in arrivo l'11 dicembre, tra le offerte coinvolte ci sono Mobile Base e Mobile Voce & Giga. L'articolo Ecco le offerte di Fastweb Mobile rimodulate, che costeranno di più dall’11 dicembre proviene da TuttoAndroid.

Il Cardellino il film con Nicole Kidman Dal 6 dicembre in esclusiva in pay per view : Il film Il Cardellino salta l’uscita nelle sale e arriva direttamente a noleggio digitale dal prossimo 6 dicembre. Il film è tratto dal romanzo di Donna Tartt (vincitrice del premio Pulitzer del 2014, apparso per 30 settimane di seguito sulla lista dei libri più venduti del The New York Times), con nel cast Nicole Kidman, Ansel Elgort, Sarah Paulson e Finn Wolfhard. Prodotto da Warner Bros e Amazon Studios, Il Cardellino è distribuito in ...

Sanremo Giovani : semifinali a Italia Sì Dal 16 novembre al 7 dicembre : Sanremo Giovani Per arrivare alla serata finale di Sanremo Giovani del 19 dicembre, i venti semifinalisti dovranno superare… Italia Sì. E’ nel programma del sabato pomeriggio di Rai 1, condotto da Marco Liorni, che si svolgeranno le semifinali per la scelta dei cantanti che concorreranno per un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020. Sanremo Giovani a Italia Sì: come funziona Per quattro puntate, Italia Sì darà ...

“Un attimo prima. Francesca Morvillo” Dal 26 novembre al 6 dicembre al Teatro Ciak : Debutta in prima nazionale assoluta al Teatro Ciak di Roma, dal 26 novembre al 6 dicembre, “UN attimo prima. Francesca Morvillo”, spettacolo scritto e diretto da Maria Inversi, con Aglaia Mora, Giovanni Carta e Caterina Rossi. Uno spettacolo che per la prima volta mette in luce la figura di Francesca Morvillo, moglie del giudice Falcone, donna intelligente, colta, sensibile, riservata, con una forte personalità. “Nell’immaginare i personaggi ...

Ilva : gli indiani fermano gli impianti del siderurgico Dal 13 dicembre : La situazione precipita. Arcelor Mittal Italia insiste nel suo disimpegno da Taranto. Gli indiani hanno comunicato ai sindacati il piano