Compie 10 anni la fondazione che difende i diritti su internet

La storia del Museo del Prado - che oggi Compie 200 anni : (foto: Getty Images) Uno dei musei più visitati al mondo, e sicuramente uno dei più ricchi e di valore per quanto riguarda la pittura europea, il Prado di Madrid compie 200 anni, essendo stato inaugurato il 19 novembre 1819, come ricorda anche il doodle odierno di Google. Voluto in principio dal re di Spagna Carlo III, che lo concepì inizialmente come Museo di storia naturale e ne affidò il progetto all’architetto di fiducia Juan de ...

Esplorando il corpo umano – Siamo fatti così - Compie 30 anni e arriva su Netflix (e sì - sono solo 26 episodi) : La serie cult d’animazione Siamo fatti così – Esplorando il corpo umano ha festeggiato i 30 anni dalla prima messa in onda italiana il 26 febbraio del 2019 e dal 3 novembre è disponibile su Netflix. Un’occasione in più per rivedere le avventure all’interno del corpo umano di Pierrot, Metro, il Maestro e il tenente Grosso, un vero e proprio microcosmo dove la vita si sviluppa e si perpetua seguendo precise e funzionali ...

Margaret Atwood : l’autrice de “Il racconto dell’ancella” Compie 80 anni : Il 18 novembre del 1939 nasce, ad Ottawa, Margaret Atwood. Reduce dalla recente pubblicazione de "I testamenti", sequel del celeberrimo "Il racconto dell’ancella", la Atwood ha scritto decine di racconti, poesie e romanzi in cui le protagoniste indiscusse sono le donne. Nel giorno in cui la scrittrice canadese compie 80 anni, ecco quelle più famose ed affascinanti.Continua a leggere

VIDEO F1 - la Ferrari Compie 90 anni : compie 90 anni la Scuderia Ferrari, con l’emblema del cavallino rampante, divenuto famoso in tutto il mondo. Di seguito un VIDEO celebrativo per la ricorrenza ideato da Sky Sport. VIDEO CELEBRATIVO 90 anni Ferrari Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

Compie 16 anni e spara in una scuola - 2 morti vicino Los Angeles. Il sospettato ricoverato “in gravi condizioni” : Questa volta e' toccato a un liceo della California diventare teatro di un nuovo bagno di sangue: un giovane studente ha aperto il fuoco all'interno del Saugus High School a Santa Clarita, vicino Los Angeles, alle 7 di mattina, prima dell'inizio delle lezioni. Sei adolescenti sono stati trasportati in ospedale: due di loro, una 16enne e un 14enne, sono morti per le ferite riportate, mentre altri due restano in gravi condizioni, ricoverati ...

Il principe Carlo Compie 71 anni e in India festeggia con Katy Perry : Il principe Carlo compie 71 anni e spenge le candeline lontano dalla sua Inghilterra, da Camilla Parker Bowles e dalla regina. Il duca del Galles si trova, infatti, in India per impegni istituzionali. Il primogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo sta compiendo, in solitaria, un royal tour dell'India. Con lui sarebbe dovuta partire anche la consorte Camilla che, per una brutta infezione al petto, è stata invece costretta ad ...

Cinematti Compie dieci anni : quando i social - se usati bene - diventano una ricchezza : Sono sempre sorpreso e meravigliato per l’incredibile vitalità che ogni volta i Cinematti riescono a trasmettere. E questo piccolo miracolo social si è puntualmente ancora ripetuto in occasione della serata del 26 ottobre scorso, nel corso della quale questo gruppo, nato casualmente su Facebook, ha festeggiato i suoi primi dieci anni di attività. Una serata di grande partecipazione, di ricordi e di affetti che si rinnovano ogni volta che ...

«T’appartengo» - il tormentone di Ambra Angiolini Compie 25 anni : Ambra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra Angiolini«Voi credete che non lo sono mai ma, stavolta, sono emozionata anch’io». È così che Ambra Angiolini presentava venticinque anni fa, al pubblico di Non è la Rai, il suo primo singolo: T’appartengo. Un brano che, anche grazie alla popolarità del programma e della stessa Ambra, è diventato in breve tempo un cult, una ...

Alessia Marcuzzi Compie 47 anni : party divertente con le amiche : Anche per la bellissima Alessia Marcuzzi scorrono gli anni, nonostante la sua bellezza sembri immutata. Ed è giunta finalmente la data del suo anniversario di compleanno. La vitale conduttrice ha compiuto 47 anni in perfetta forma fisica. Non potevano mancare in suo onore i festeggiamenti per la lieta ricorrenza. La showgirl romana ha ricevuto un originale, quanto sofisticato, regalo a sorpesa ideato con affetto dalle sue fedelissime amiche. La ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Alessandro Del Piero - ‘Pinturicchio’ Compie 45 anni : auguri ad un campione come pochi : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche e soprattutto per i tifosi della Juventus: è il compleanno di Alessandro Del Piero, uno dei più grandi calciatori di sempre e modello anche fuori dal campo. E’ stato soprannominato ‘Pinturicchio’ da Gianni Agnelli per l’eleganza del suo stile di gioco, è stato ...