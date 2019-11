Chiropratica | medico spezza collo a paziente in manovra sbagliata

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 19 novembre 2019) Rosa Scognamiglio In foto, John Lawler, 80 anni In Inghilterra, un uomo di 80 anni è morto per unaeseguita da unchiropratico che gli hato l'osso delVa dal chiropratico per curare un dolore postraumatico alla gamba, ma ilgliil. È morto così John Lawler, 80 anni, ex funzionario di banca in pensione, per unaeseguita accidentalmente dallo specialista a cui si era rivolto. Era la terza seduta a cui si sottoponeva l'ottantenne. Si era rivolto ad un rinomato professionista di York, Arleen Scholten,di fama nella graziosa cittadina inglese. Ma qualcosa è andato storto. Presumibilmente è stato il cosiddetto "bacio della vita" ad ucciderlo, una particolareeseguita almediante l'ausilio di una verghetta e con ilin posizione supina sul lettino. Dopo il trattamento, il ...

