Anche gli spacciatori piangono Rocky | il cane antidroga morto | Abbiamo un

Sardine - nasce il movimento Anche in Puglia : 28mila membri in poche ore. "Facciamo qualcosa pure qui" : 'Arcipelago delle Sardine' è il nome del gruppo che si ispira al movimento 'anti Salvini' nato a Bologna. Carlucci (sindaco di Acquaviva): "Superiamo le divisioni che imbrigliano l'azione politica di resistenza al fascismo e al razzismo dilaganti"

Gli smart download stanno per approdare Anche su Amazon Prime Video : Un teardown dell'APK di Amazon Prime Video rivela l'arrivo degli smart download e delle notifiche relative ai nuovi Video dei propri attori preferiti. L'articolo Gli smart download stanno per approdare anche su Amazon Prime Video proviene da TuttoAndroid.

Vicenza - morto cane antidroga. Il cordoglio degli spacciatori : “Addio Rocky - Anche se siamo criminali” : Il pastore tedesco di appena tre anni, era in 'servizio' al Consorzio di polizia locale Nordest Vicentino e Alto Vicentino. La sua dipartita ha commosso proprio tutti, persino i destinatari dei suoi controlli che hanno voluto dirgli 'addio' così.Continua a leggere

Permette al figlio di 6 anni di guidare a 130 km/h - poi posta Anche il video sui social : Il video, realizzato lungo un'autostrada in Russia, è stato pubblicato sui social. La mamma, una ventinovenne, ha risposto alle critiche dicendo di essere orgogliosa che i suoi figli possano guidare una macchina e di vivere come vuole. Ma sul caso è stata aperta un'indagine: la mamma verrà ascoltata dalla polizia.Continua a leggere

Coppa Davis – Fognini - il ko col Canada e la speranza per la sfida con gli Stati Uniti : “la stAnchezza si è fatta sentire” : Fabio Fognini commenta il primo ko azzurro in Coppa Davis: le parole del ligure dopo il 2-1 dell’Italia contro il Canada L’esordio nel nuovo format di Coppa Davis non sorride all’Italia: gli azzurri hanno infatti perso la prima sfida contro il Canada per 2-1. Fognini e Berrettini hanno ceduto ai rivali canadesi nei due singolari, per poi invece conquistare la vittoria in coppia insieme nel doppio. AFP/LaPresse La strada ...

I Trenta fanno i bagagli : "Lasceremo la casa - Anche se era tutto in regola" : “Mio marito, pur essendo tutto regolare, e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia per l’alloggio”. Così a 24 Mattino su Radio 24 l’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, dopo le polemiche sulla permanenza della famiglia nella casa che le era stata assegnata quando era stata nominata alla guida della Difesa.“Lasceremo l’appartamento nel tempo che ci ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (19 novembre). Harden implacabile Anche contro i Blazers - i Mavs vincono il derby texano con gli Spurs grazie a un Doncic straripante : Nove le partite che si sono svolte nella notte NBA. Apre il largo successo dei New York Knicks, 123-105, in casa, contro i Cleveland Cavaliers. Merito, soprattutto, di un Julius Randle che ne mette 30 tirando 12/17 dal campo e di un Marcus Morris che ne aggiunge 23 con 12/13 ai liberi. Per la compagine dell’Ohio, priva di Kevin Love, il migliore è il rookie Kevin Porter Jr. che segna 18 punti. Tutto facile per gli Indiana Pacers che, ...

Il messaggio di Costanza Caracciolo per il primo compleanno della figlia è il più dolce (e ha una dedica Anche per il papà Bobo Vieri) : Ha scritto un messaggio per il primo compleanno della figlia Stella colmo di emozione. Costanza Caracciolo su Instagram ha pubblicato un post pieno di dolcezza, ma non ha dimenticato di menzionare Bobo Vieri: “Auguri al papà migliore del mondo - si legge in una delle storie pubblicate sul social -. Grazie per aver deciso di condividere questa esperienza meravigliosa con me”.Nella foto scelta dalla showgirl si vede il ...

Venezia - Matera - le donazioni e l’invidia : Anche nel dramma la guerra tra poveri resta la preferita dagli italiani : Non ce la facciamo proprio. Non ce la facciamo noi italiani a focalizzare i problemi, le emergenze, le criticità, a dare ordine alle cose e ad attribuire priorità. Per noi c’è un unico criterio da utilizzare per risolvere un problema: prima vengo io, poi tutti gli altri. Ed è così che nel dramma di questi giorni, in cui le condizioni meteorologiche hanno messo in ginocchio diversi territori del nostro Bel Paese da nord a sud, è iniziata ...

Maltempo su tutta Italia - la diretta : in Toscana - allerta fiumi e 23 famiglie evacuate - sale Anche l'Arno : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Famiglia sterminata in casa : cinque morti - Anche tre bambini : Il terribile ritrovamento è stato fatto in un'abitazione di Paradise Hill dalla polizia di San Diego, in California...