Ancelotti-Rizzoli | botta e risposta | “Devono decidere gli arbitri e non il Var”

Calcio - botta e risposta tra Ancelotti e Rizzoli : “Partite decise dal Var - è sbagliato. È l’arbitro a dover scegliere” : “Avete sbagliato in Napoli-Atalanta?”, chiede il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, al designatore Nicola Rizzoli durante l’incontro a Roma tra arbitri, allenatori e calciatori. “Certamente”, è la risposta di Rizzoli. “Il problema è uno solo. Il problema è che vogliamo sapere chi arbitra le partite, l’impressione mia è che alcune partite le decide il Var, ma è l’arbitro che le deve decidere”, rincara Ancelotti. “Arbitri ...

Ancelotti protagonista al forum con Rizzoli : «Chi decide - l’arbitro o il Var?» : La parola è importante, altro che silenzio stampa. Lo ha dimostrato oggi Carlo Ancelotti al forum con gli arbitri diretto da Rizzoli. Avere Ancelotti e non farlo parlare è un atto di autolesionismo puro. L’allenatore del Napoli – l’allenatore più prestigioso della Serie A, e non solo, per distacco – è stato protagonista del forum. Ha posto temi politici e ha costretto Rizzoli all’ammissione dell’errore di ...

Rizzoli dà ragione ad Ancelotti : «Napoli-Atalanta - il gioco andava interrotto» : Rizzoli dà ragione ad Ancelotti su Napoli-Atalanta. Carlo Ancelotti ha portato la sua domanda al forum sul Var in corso a Roma col designatore Nicola Rizzoli, club allenatori e giocatori. L’allenatore del Napoli è intervenuto: «Il problema principale è: chi arbitra le partite, il direttore di gara, o il Var? Io so che Rocchi e Orsato arbitrano le partite, altri magari più giovani no. Il Var deve essere di supporto, non deve decidere se ...

Garanzini fa a pezzi Rizzoli : “Cacciano un signore come Ancelotti e decidono aumma aumma” : Definitivo Gigi Garanzini su La Stampa di oggi, fa giustamente a pezzi i vertici arbitrali italiani incapaci di comunicare. Sui falli di mano hanno creato un sistema che definisce a targhe alterne: “una volta sì e una no”. Il caso di scuola è con tutta evidenza quello di De Ligt, perdonato nel finale di partita con il Bologna, castigato a Lecce con il rigore del pareggio, ri-perdonato in avvio di derby per un colpo identico a quello leccese, ...

