A chi piace la bresaola

Gianni Morandi/ "Adriano Celentano? È stato piacevole chiacchierare e…" - Adrian - : Gianni Morandi questa sera ospite ad "Adrian" di Adriano Celentano. Ecco qualche piccola anticipazione che il cantante ha condiviso su Facebook.

«Le Mans 66» - recensione del film di corse che piacerà anche a chi non ama i motori : Le Mans 66 - La grande sfida, il titolo scelto in italiano per il film che il resto del mondo conosce come Ford v Ferrari, può suonare quasi ostico a chi di motori (figuriamoci, poi, delle corse) non si interessa. Già dal nome che appare nelle pagine di programmazione dei cinema, purtroppo, un film che non è settoriale rischia di sembrare tale. Ford v Ferrari, rimandando a personaggi storici e brand più impressi nella ...

ATP Finals – Nadal furioso - la domanda sulla moglie non piace al maiorchino : “sei serio o è uno scherzo?” [VIDEO] : Nadal non nasconde il suo disappunto in conferenza stampa dopo la sfida contro Zverev: la domanda sulla moglie fa infuriare il maiorchino Esordio amaro per Rafa Nadal alle ATP Finals: il tennista maiorchino ha ceduto a Zverev nel primo match del prestigioso torneo dove si sfidano i migliori tennisti della stagione. Al termine del match Nadal ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, ma una in particolar modo lo ha ...

A Tencent piacerebbe creare dei giochi per console con personaggi Nintendo : Il colosso cinese Tencent ha rivelato di voler collaborare con Nintendo per la creazione di giochi per console con gli iconici personaggi della società di Kyoto.Durante un'intervista al Wall Street Journal, un rappresentante di Tencent ha dichiarato: "Quello che vogliamo è espanderci al di fuori dalla Cina, ed un obiettivo sono i giocatori di America ed Europa. Speriamo di creare giochi per console con personaggi Nintendo e imparare dai loro ...

Cristiano Ronaldo - il cambio e il rientro negli spogliatoi. Sarri : “Arrabbiato? Mi fa piacere”. Ma dovranno chiarirsi dopo la sosta nazionali : Alla fine il vero enigma sulla scelta della Juventus di affidare la panchina a Maurizio Sarri era proprio questo qui: avrà l’autorevolezza per gestire uno spogliatoio imbottito di giocatori con standing internazionale, ad iniziare da Cristiano Ronaldo? La domanda è giunta al dunque e l’allenatore bianconero scioglierà i dubbi nelle settimane che verranno. Perché la reazione di CR7 al momento del cambio con Paulo Dybala – tra ...

Piacere Maisano - l'ex iena Marco Maisano su TV8 : "Parlerò di temi elevati - ma in chiave pop" : Saranno sei gli appuntamenti che vedranno, a partire da domani sera in seconda serata su TV8, subito dopo la messa in onda di X Factor, l'ex iena Marco Maisano raccontare di alcuni tra i temi più interessanti fra quelli legati all'attualità e alle nuove tendenze, attraverso un format completamente nuovo e personalizzato.Stiamo parlando del nuovo programma autunnale Piacere Maisano, in partenza domani, 6 novembre, e poi in onda ogni mercoledì ...

Anna Tatangelo contro Dolcenera : «Io e lei come pesce e caviale? Uno piace a tutti - l’altro fa schifo a tanti» : È guerra aperta fra Anna Tatangelo e Dolcenera. Tutto è nato da una dichiarazione di quest’ultima che, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, ha parlato della sua mancata vittoria al Festival di Sanremo nel 2006: «Se meritavo io di vincere al posto di Anna Tatangelo? No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può mettere insieme il pesce con il caviale. Comunque sì, meritavo di vincere io». Dichiarazioni che non sono di ...

Anna Tatangelo contro Dolcenera : “Io il pesce e lei il caviale? Il pesce piace a tutti - ma il caviale fa schifo a un sacco di gente” : Scontro a distanza senza esclusione di colpi tra Dolcenera e Anna Tatangelo. Tutto è iniziato con una frecciata lanciata dalla prima lunedì in diretta a Vieni da Me: interpellata dalla conduttrice, Caterina Balivo, sulla sua mancata vittoria al Festival di Sanremo del 2006 Dolcenera si è lasciata infatti andare a una frase sibillina.”Se meritavo io di vincere al posto di Anna Tatangelo? No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può ...

Philippe Daverio - polemiche dopo Il Borgo dei borghi. A Le Iene confessa : “A me la Sicilia non piace. Terroni che rosicano”. Poi però ci ripensa : “chiedo scusa” : Bufera sullo storico dell’arte Philippe Daverio. Durante il concorso televisivo “Il Borgo dei borghi” su Rai Tre tra Bobbio e Palazzolo Acreide ha vinto il comune della provincia di Piacenza, mentre la città della Provincia di Siracusa si è piazzata subito dopo, al secondo posto. Il televoto aveva premiato in maniera massiccia la seconda classificata, quindi determinante è stata la giuria di qualità presieduta da Philippe Daverio, che ...

Philippe Daverio - polemiche infuocate sul critico d’arte. A Le Iene confessa : “A me la Sicilia non piace - lo posso dire?”. Poi però ci ripensa : “chiedo scusa” : Bufera sullo storico dell’arte Philippe Daverio. Durante il concorso televisivo “Il Borgo dei borghi” su Rai Tre tra Bobbio e Palazzolo Acreide ha vinto il comune della provincia di piacenza, mentre la città della Provincia di Siracusa si è piazzata subito dopo, al secondo posto. Il televoto aveva premiato in maniera massiccia la seconda classificata, quindi determinante è stata la giuria di qualità presieduta da Philippe Daverio, che ...

Fiorentina – Ribery si scusa pubblicamente : “mi dispiace - ma chiedo più attenzione per la mia squadra” : 1Ribery chiede scusa a compagni, tifosi e guardalinee dopo il gestaccio di ieri al termine della partita tra Fiorentina e Lazio Domenica amarissima per Frank Ribery: il calciatore della Fiorentina rischia grosso doo il gestaccio di ieri durante la partita contro la Lazio. Il francese è stato espulto dopo aver strattonato e spinto due volte un guardalinee a fine match. Sono arrivate oggi le scuse ufficiali del calciatore viola: “mi ...

LIVE Piacenza-Modena 0-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : secondo set chiuso sul 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Risponde Mazzone sempre con un primo tempo. 1-0 Primo tempo di Stankovic. INIZIA IL TERZO SET, MODENA AL SERVIZIO! 19.09 Nella prima parte di set è stato evidente il contraccolpo per il primo parziale perso quando sembrava già acquisito per Piacenza che ha provato a reagire ma era già troppo tardi. 21-25 Bednorz chiude anche questo secondo set!!!! 21-24 Buon attacco di Nelli in ...

Max Felicitas - il pornoattore ‘bacchetta’ Siffredi : “La sua storia che fa sesso orale con una vecchietta al funerale della madre? Non mi piace. Ci vuole decoro” : E’ stato scoperto da Rocco Siffredi ma ora l’allievo ha superato il maestro, almeno sui social dove i suoi numeri sono in continuo aumento. E’ Max Felicitas, diventato un vero fenomeno dell’hard con una casa di produzione tutta sua e molti, moltissimi follower. A soli 26 anni ha girato con molte star, Malena la Pugliese compresa (“il mio film con lei è stato più visto di quello che ha fatto con Rocco”, ha ...

La7 - Richard Gere : “Salvini chiede perché non porto i migranti a Hollywood? Se avessi un aereo privato lo farei con piacere. Ma non ce l’ho” : Intervista esclusiva curata da Chiara Proietti e da Gabriele Zagni per Piazzapulita (La7) all’attore americano Richard Gere. Diversi i temi toccati: dalla politica di Donald Trump alla questione migranti. Gere parla anche della sua esperienza sulla Open Arms, la nave della ong spagnola, osteggiata spesso dal leader della Lega Matteo Salvini: “Questa estate ero in Italia e un mio amico mi ha detto: ‘Hai saputo di questa nuova ...