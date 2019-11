Tangenti | difesa | non richiesta revoca domiciliari per la Comi

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 18 novembre 2019) "La parola retrocessione e' ignota al lessico dell'onorevole Lara". Parla Gian Piero Biancolella, avvocato difensore della ex parlamentare azzurra, al termine dell'interrogatorio davanti alla gip Raffaella Mascarino. Quasi 5 ore di deposizione in cui la deputata Ue di Forza Italia avrebbe spiegato in modo "molto deciso" che il ras dei voti del partito su Varese, Nino Caianiello, considerato il 'burattinaio' del giro dial centro dell'inchiesta 'Mensa dei poveri', non fosse il destinatario di somme relative a reati corruttivi, ma che aveva "effettivamente svolto il ruolo di suo assistente sul territorio tra novembre e dicembre 2016 "con regolare contratto registrato". "Abbiamo prodotto le mail che testimoniano l'attivita' e testi che dimostrano come lo stesso Caianiello facesse riferimento ad un contratto", ha spiegato la. Non c'e' dunque motivo per cui lo stesso, in ...

