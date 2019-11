Spoiler Uomini e donne | Ida e Riccardo sempre più in crisi e lei scoppia in lacrime

Uomini e donne - Spoiler registrazione 14 novembre : Giulia sceglie Daniele : Uomini e donne, anche quest'anno, si sta rivelando ricco di sorprese. Durante l'ultima registrazione del programma, avvenuta il 14 novembre, Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta, preferendo Daniele ad Alessandro. Anticipazioni Uomini e donne registrazione 14 novembre: passione tra Giulia e Alessandro Le anticipazioni di Uomini e donne provenienti dalla registrazione del 14 novembre, e pubblicate da Il Vicolo delle News, raccontano che il ...

Spoiler Uomini e donne del 15 novembre : la Burchielli conquista la poltrona rossa : Sarà una puntata di Uomini e donne scoppiettante quella che i telespettatori potranno seguire oggi 15 novembre su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Dopo avere assistito alle vicende di Giulio Raselli, ancora al centro di pericolose segnalazioni, l'appuntamento odierno sarà dedicato ad Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche. E le sorprese riguarderanno soprattutto il tronista napoletano che, improvvisamente, si troverà ad affrontare la ...

Uomini e Donne - Giulia Quattrociocche ha scelto.... [Spoiler] : Oggi, giovedì 14 novembre 2019, si è registrata una nuova puntata del trono classico di 'Uomini e Donne'. Grazie alle colleghe de Ilvicolodellenews.it, siamo in grado di darvi tutte le anticipazioni sulla scelta di Giulia Quattrociocche. Chi avrà avuto la meglio tra Alessandro Basciano e Daniele Schiavon? Uomini e Donne, Giulia non si fida di Alessandro: 'E' come se il bello della scuola volesse ...

Uomini e Donne Spoiler : il Raselli furibondo con Giovanna - lei vorrebbe corteggiare Carlo : Giovedì 7 novembre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne incentrata sul trono classico, durante la quale la padrona di casa Maria De Filippi ha mostrato le esterne fatte dal piemontese Giulio Raselli assieme alle sue corteggiatrici Giulia e Giovanna. A colpire maggiormente è stata la giornata che Giulio ha trascorso con la D'Urso: le immagini hanno fatto perdere le staffe all'altra pretendente la quale, furibonda, ha spiazzato ...

Spoiler Uomini e donne 6 novembre - la Cipollari alla Galgani : 'Entra un'altra vittima' : Continuano su Canale 5 le avventure del Trono Over di Uomini e donne, che torneranno oggi 6 novembre a partire dalle ore 14:45. Protagonista del giorno sarà ancora Gemma Galgani e la sua complicata ricerca dell'anima gemella. Archiviata la frequentazione con Jean Pierre, conclusasi con la decisione di lui di conoscere meglio Antonella, la dama torinese verrà accolta da una sorpresa da parte di Maria De Filippi: ci sarà un nuovo spasimante giunto ...

Uomini e Donne - Spoiler trono over : serenata per Gemma - Tina chiama per lei un 'dottore' : Ne sono accadute delle belle nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, tenutasi sabato 2 novembre. In tale circostanza, Gemma Galgani è nuovamente finita al centro dell'attenzione. Grazie al nuovo arrivato Juan Luis, la dama torinese sembra aver trovato la felicità. Sabato, stando a quanto riportato da 'Il vicolo delle news', il venezuelano ha sorpreso Gemma con un gesto estremamente romantico che le ha fatto battere forte il ...

Uomini e Donne Spoiler - Ida delusa da Guarnieri : poco trasporto dopo la riappacificazione : Per Ida e Riccardo i problemi di coppia sembrano non essere finiti: dopo la lettera d'amore che il Guernieri ha letto nello studio di Uomini e Donne alla dama, i due, nonostante i dubbi e le paure della Platano, si sono concessi una seconda possibilità, decidendo di uscire insieme dal programma. Pare, però, che la relazione tra i due non sia ancora decollata: ospiti in studio durante la registrazione del trono over del 2 novembre, la coppia non ...

Spoiler Uomini e donne 31 ottobre - Giulio : 'Voglio uscire di qua con una persona vera' : Dopo tre puntate di Uomini e donne in cui hanno tenuto banco le vicende di dame e cavalieri, la parola passerà oggi 31 ottobre al Trono Classico e ai suoi protagonisti Giulio Raselli, Giula Quattrociocche e Alessandro Zarino. Si tratterà della seconda parte della registrazione effettuata lo scorso 16 ottobre durante la quale sono stati ospiti Serena Enardu e Pago (come già andato in onda lo scorso venerdì). Questo pomeriggio si ripartirà dal ...

Spoiler Uomini e Donne : sul trono potrebbe arrivare Alessio - ex di Miss Italia : Novità in vista per il trono Classico di Uomini e Donne? Stando all'indiscrezione che ha riportato l'ultimo numero di "Di Più", sembrerebbe proprio che la redazione stia lavorando per arricchire il cast della versione "giovani" del dating-show. Leggendo l'intervista che è stata fatta a Miss Italia 2019, Carolina Stramare, si apprendere che il suo ex Alessio Falsone sarebbe uno dei candidati principali alla poltrona rossa di Canale 5. Sarà ...

Spoiler Uomini e donne 29 ottobre - Barbara a Gemma : 'Sei falsa - non ti esce una lacrima' : Il Trono Over sarà protagonista della puntata di Uomini e donne di oggi 29 ottobre, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Essa ripartirà dal confronto di Ida Platano e Riccardo Guarnieri al centro dello studio e con il desiderio di dama e cavaliere di provare e ricostruire il loro rapporto. Le loro dichiarazioni troveranno l'inevitabile intervento di Armando Incarnato, che aveva accusato Ida di essere stato usato. La parola passerà ...

Spoiler Uomini e donne del 25 ottobre - Pago alla Enardu : 'Sto cercando di dimenticare' : Dopo una puntata ampiamente dedicata alle nuove esterne di Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e Alessandro Zarino, il Trono Classico di Uomini e donne si concentrerà oggi 25 ottobre sugli ex protagonisti di Temptation Island Vip 2. Gli ospiti del giorno sarà Pago e Serena Enardu, che si ritroveranno faccia a faccia dopo l'avventura nel docu-reality e la rottura avvenuta durante il falò di confronto. Entrambi aggiorneranno Maria De Filippi e ...

Spoiler Uomini e donne 22 ottobre - Riccardo contro la Platano : 'Mi girano le scatole' : Il Trono Over di Uomini e donne tornerà ad essere protagonista del pomeriggio di Canale 5 anche oggi 22 ottobre, a partire dalle ore 14:45. Si ripartirà dal confronto al centro dello studio tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, durante il quale lei confermerà il proprio stato d'animo per il suo ex fidanzato, causandone l'inevitabile reazione. Ma ci sarà spazio anche per i battibecchi tra Armando Incarnato e Barbara De Santi, oltre che per una ...

Spoiler Uomini e donne : Pamela litiga con Enzo e poi abbandona il parterre con lui : È stata una registrazione di Uomini e donne a dir poco scoppiettante quella che ha avuto luogo negli studi Elios di Roma ieri 17 ottobre. In essa, infatti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno abbandonato insieme il programma, provando a viversi di nuovo lontano dalle telecamere. Ma non sono stati gli unici a giungere ad un'analoga decisione. Anche un'altra storica dama, Pamela Barretta, ha deciso di provare a frequentare Enzo Capo lontano dai ...

Spoiler Uomini e donne del 17 ottobre : Anna Pettinelli ospite insieme a Stefano Macchi : Dopo tre puntate dedicate agli Over, oggi 17 ottobre Uomini e donne passerà la parola al Trono Classico e alla partecipazione degli ex protagonisti di Temptation Island Vip 2. Maria De Filippi, infatti, aprirà le porte degli studi Elios di Roma a due coppie uscite qualche settimana fa dal docu-reality ambientato in Sardegna. Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi aggiorneranno il pubblico sulla loro avventura ...