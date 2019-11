Sector | l' orologio in edizione limitata dedicato a Patrick de Gayardon

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 18 novembre 2019) Sono gli anni Novanta quandolega indissolubilmente il suo nome a un personaggio e un concetto. Il personaggio in questione ède, vero e proprio pioniere dello sport estremo. Il concetto è quello del “no-limits”. Da allora molta storia e molte imprese sono passate e la stessa idea della sfida ha cambiato pelle, trasformandosi da atto quasi esibizionismo, a voglia di confronto con sé stessi, ancora prima che con gli altri. E' questo che rende il claim “no-limits” diancora estremamente attuale, ed è per questo motivo che la maison sceglie di celebrarlo con una serie di orologi dedicati ognuno a una diversa impresa del grande paracadutista francese. French parachutistdeflies towardeOlav ZIPSERCosì, se nei mesi scorsi sono stati presentati quattro modelli dal look ...