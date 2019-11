Parlare oggi di ius soli non è “sconcertante” come dice Di Maio | ma necessario

Fonte : wired

(Di lunedì 18 novembre 2019)da tradizione, la nuova settimana si apre con lete tensioni nell’esecutivo italiano. Gli oggetti del contendere sono tanti, ma ce n’è uno che più di tutti sta creando problemi. L’approvazione dello ius, un evergreen verrebbe da dire. Dalla convention di Bologna per la rifondazione del Pd, il segretario Nicola Zingaretti ha provato a fare qualcosa che il partito non faceva da tempo: dire cose di sinistra. Si è parlato di rivedere i decreti sicurezza made in Salvini, di lottare per la parità salariale tra uomo e donna, di mettere al centro dell’agenda i diritti. E si è parlato quindi di iuse ius culturae, che non devono essere una battaglia da tirare fuori nei momenti morti del dibattito politico, ma devono al contrario trasformarsi in pilastri della piattaforma programmatica dell’attuale esecutivo. Inutile dire che Zingaretti ha ragione. Secondo i dati della ...

