Manolas torna in gruppo | contro il Milan ci sarà Resta il dubbio Milik

Hysaj e Manolas tornano tra i convocati. Out Allan e Ghoulam : Hysaj e Manolas tornano tra i convocati. I convocati per Roma-Napoli in programma domani alle 15 Terapie per Allan. Ghoulam continua le terapie in seguito al risentimento muscolare accusato al retto femorale martedì. I convocati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski. L'articolo ...

Koulibaly-Manolas - contro il Genk torna la coppia centrale titolare : Tra infortuni e squalifiche la coppia titolare del Napoli Koulibaly-Manolas è l’unica possibile da proporre nella trasferta Champions di mercoledì 2 ottobre. Stando a quanto riportato da Tuttosport, Koulibaly-Manolas tornano compagni di reparto in vista della trasferta belga in casa del Genk. L’emergenza difensiva è sotto gli occhi di tutti. Nella stessa partita hanno alzato il braccio verso la panchina si Maksimovic, presunta ...

Napoli - vittoria e sofferenza : Mertens-Manolas - Brescia ko. Torna al gol Mario Balotelli : Sofferto riscatto del Napoli, che al San Paolo piega per 2-1 il Brescia nel 'lunch match' della 6/a giornata e prova a tenere il passo di Inter e Juventus. Llorente e compagni sono ora a -6 dall'Inter e -4 dalla Juve. Gli Azzurri si mettono così alle spalle la sconfitta contro il Cagliari, anche se

Live Napoli-Cagliari 0-0 : torna Manolas - riposa Koulibaly : Dopo il boom di Lecce, c'è grande aspettativa per la sfida del Napoli che torna al San Paolo contro il Cagliari. La Juve vince a Brescia e non sono consentiti passi falsi. «Se...

CorSport : Napoli-Cagliari - torna Manolas. Ballottaggio Zielinski-Fabian Ruiz : Sarà la rifinitura di questa mattina a decretare la formazione che scenderà in campo oggi al San Paolo contro il Cagliari. Il Corriere dello Sport prova a dare qualche anticipazione. Tra i pali ci sarà Meret. In difesa, è tempo per Koulibaly di concedersi un po’ di riposo dopo le cinque partite e i 450 minuti giocati tutti di un fiato. Del resto avrebbe già dovuto riposare a Lecce ma poi l’infortunio di Manolas ha rimescolato le carte. ...