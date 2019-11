Maltempo da record | 8 000 interventi dei vigili del fuoco in una settimana

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 18 novembre 2019) Ha lasciato pesanti strascichi l’ondata diche ha investito l’Italia negli ultimi giorni. Idelhanno eseguito in tutta la Penisola 8 milain una. Solo nelle ultime 36 ore, i soccorsi sono stati 450 in Emilia Romagna e 380 in Toscana.intensa per i #del: svolti 8.000per il #su tutta la penisola. Nelle ultime 36 ore effettuati 450 soccorsi in #EmiliaRomagna e 380 in #Toscana#18novembrepic.twitter.com/y31WcSj2FT—del(@emergenzavvf) November 18, 2019 Deragliato un treno in Val PusteriaUn treno è deragliato questa mattina in val Pusteria a causa di una frana, nei pressi di Rio Pusteria. Non si segnalano feriti. Il treno era partito da Fortezza e diretto a Brunico. La Val Pusteria risulta attualmente isolata. Sono bloccati per motivi di sicurezza tutti gli accessi: ...

