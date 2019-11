Fondo salva-Stati | Palazzo Chigi | “Revisione già firmata? Da Salvini falsità Se scopre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Nessuna firma di notte. Nessuna firma di nascosto. Anzi, al momento proprio nessuna firma. Per tutto il giorno il centrodestra ha chiesto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire “con urgenza” in Parlamento sulla riforma di un– si chiama Mes, Meccanismo europeo di stabilità) che secondo Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia era stato approvato dal capo del governo a una riunione dell’Eurogruppo dei mesi scorsi, quando ancora c’era la maggioranza M5s-Lega. Al coro delle destre si è unito anche il senatore del M5s Gianluigi Paragone (che come noto non è a suo agio nella nuova maggioranza). Per Matteoe Giorgia Meloni, in particolare, si sarebbe trattato di “alto tradimento“. Ma l’accusa torna indietro come un boomerang da: la revisione del Mes, “non è stata ancora ...

marattin : Oggi Salvini si è lamentato di 2 cose: aver tolto lo scudo Ilva, e aver approvato la riforma del Fondo Salva Stati.… - LegaSalvini : #SALVINI: 'SE CONTE HA FIRMATO NUOVO FONDO SALVA-STATI È ALTO TRADIMENTO' - borghi_claudio : @GIGLIOLA11 @AlbertoBagnai @LucianoBarraCar MA SVEGLIAAAAA -