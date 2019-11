Bosnia | tempesta sul campo profughi di Vucjak | tende distrutte e sommerse dal fango

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Una forte ondata di maltempo ha colpito la, investendo anche ildi, vicino al confine con la Croazia. Le piogge e il vento hanno parzialmente distrutto le, che sono statedal. Ilsi trova su un ex discarica, a pochi chilometri dalla città di Bihac e ospita centinaia di migranti in viaggio sulla rotta balcanica, in particolare afghani, pakistani, siriani e iracheni, assistiti solo dalla Croce Rossa locale. Più volte le organizzazioni umanitarie e l’Unhcr denunciato le pessime condizioni di vita dele hanno chiesto alle autoritàche di spostare i richiedenti asilo in un’altra area. Finora però gli appelli sono caduti nel vuoto L'articolosuldidalproviene da Il Fatto Quotidiano.

