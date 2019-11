Maurizio Di Palma | una vita per aria

Fonte : vanityfair

(Di domenica 17 novembre 2019)Di, unaperDi, unaperDi, unaperDi, unaperDiha 40 anni, e da quando ne aveva 18 ha deciso di dividere la suatra cielo e terra. Con un paracadute sulle spalle vola giù da palazzi, monumenti, capolavori della natura. Nell’estate del 2013 è stato il primo uomo di sempre a lanciarsi dal Duomo, anche se a lui quel verbo non piace poi molto. Lo usava quando era un parà della Folgore, ora che è uno dei base jumper più famosi del mondo, preferisce dire “saltare”. Perché lo fa? «Intanto faccio una premessa: non si inizia dall’oggi al domani, c’è tutto un percorso da fare. In primis bisogna diventare paracadutisti esperti, quindi si ha già un rapporto col vuoto. Io arrivo dall’Esercito e ancora prima dal paracadutismo sportivo. Quello che ci spinge, ...