Hong Kong | la polizia irrompe nel Politecnico Esplosioni nel campus

Hong Kong - irruzione della polizia nel Politecnico occupato : esplosioni nel campus. Video : Dopo una notte di stallo, la polizia ha fatto irruzione nel Polytechnic University di Kowloon dove sono asserragliati circa 200 manifestanti pro-democrazia. Subito dopo si sono sentite delle...

A Hong Kong frecce sugli agenti - che minacciano di sparare. Studenti assediati al Politecnico : La battaglia di Hong Kong si concentra in queste ore attorno al Polytechnic University di Kowloon, con gli Studenti asserragliati e armati di un curioso arsenale fai da te, fatto di frecce e catapulte, e sotto l’assedio della polizia. E dopo che un agente è stato trafitto al polpaccio proprio da una freccia scoccata da un dimostrante, la polizia ha minacciato il ricorso a “colpi di arma da fuoco” se gli agenti dovessero ...

Hong Kong - gli studenti lanciano frecce nella battaglia con la polizia : Nuovi scontri nelle università assediate, un ponte dato alle fiamme. Cinque mesi di proteste e caos. Il tutto ha avuto inizio dall'opposizione alla proposta dell'amministrazione guidata da Carrie Lam di emendare la legge sull'estradizione

In teoria a Hong Kong tra poco si vota : Fra una settimana si dovrebbero eleggere i consiglieri distrettuali ma per via delle proteste c'è il rischio che le elezioni siano rimandate, cosa che potrebbe peggiorare la situazione

Ancora scontri a Hong Kong - agente colpito da una freccia e scuole chiuse lunedì : Cinque mesi di proteste e caos. Il tutto ha avuto inizio dall'opposizione alla proposta dell'amministrazione guidata da Carrie Lam di emendare la legge sull'estradizione

Hong Kong - scontri manifestanti-polizia : 9.41 Tornano a infiammarsi a Hong Kong gli scontri tra manifestanti e polizia. Gli studenti del Politecnico dall'interno dei campus hanno scagliato frecce utilizzato catapulte per lanciare le molotov contro la polizia. Un agente è stato raggiunto da una freccia. Gli agenti hanno fatto ricorso a lacrimogeni e idranti.La situazione è "in rapido deterioramento", scrive la polizia. Le autorità hanno fatto sapere che le scuole resteranno chiuse ...

Hong Kong - bus contro barriera di cemento : 33 feriti : 33 persone sono rimaste ferite oggi, quando un autobus ha colpito una barriera di cemento su una superstrada nel distretto di Kwun Tong a Hong Kong. Lo comunica il governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong. L’incidente si è verificato quando un autobus a due piani ha colpito la barriera di cemento sulla tangenziale di Kwun Tong, un’autostrada sopraelevata nel distretto di Kwun Tong, a Kowloon East. La parte anteriore ...

Hong KONG/ E ora un ministro cinese non è al sicuro nemmeno a Londra… : Dopo che il ministro cinese Teresa Cheng è stata strattonata da manifestanti pro-HONG KONG a Londra, è scattata l'accusa di interferenza da parte di Pechino

Alibaba fa il bis : si quota a Hong Kong : Alibaba (Getty Images) Dopo aver chiuso un altro Singles’ Day da record con oltre 35 miliardi di dollari di vendite in un solo giorno, Alibaba ha ufficializzato la sua quotazione sulla piazza di Hong Kong. Approfittando del momento positivo, il colosso cinese dell’ecommerce ha infatti pubblicato una nota in cui rivela i dettagli della sua offerta pubblica iniziale (Ipo) e metterà sul piatto degli investitori di Hong Kong oltre 500 milioni di ...

Hong Kong - migliaia a sit-in di protesta : 7.19 Sono migliaia le persone che stanno riempiendo le strade di Hong Kong nel cuore finanziario di Central e nella vicina area di Tai Koo. Molti dipendenti di uffici e varie attività si sono uniti ai manifestanti, in gran parte studenti vestiti di nero e con il volto coperto da una maschera, scandendo slogan come il più simbolico sulle "cinque richieste, non una di meno", relativo alla piattaforma del movimento sottoposta alla governatrice ...

Hong KONG/ Ecco come la Cina sta infiltrando le università di tutto l'Occidente : Mentre la Cina chiede di non interferire nelle vicende di HONG KONG, la sua propaganda dilaga nel mondo occidentale grazie agli Istituti Confucio

A Hong Kong è morta la seconda persona a causa delle proteste : è un uomo di 70 anni : A Hong Kong è morta una seconda persona a causa delle grandi proteste anti-governative che vanno avanti da giugno: è un uomo di 70 anni, le autorità ospedaliere hanno detto che era un pulitore che è stato colpito da un

Sala la tensione a Hong Kong. L’allarme di Pechino : “La città sta scivolando verso l’abisso del terrorismo” : Trasporti paralizzati, caos in Parlamento, la sospensione delle lezioni nelle scuole e un nuovo avvertimento di Pechino danno la sensazione che da un momento all'altro la situazione possa precipitare a Hong Kong, giunta terzo giorno consecutivo di un caos che colpisce sempre piu' settori della vita pubblica. Il protrarsi dei blocchi stradali e dei disagi alle comunicazioni, oltre a ragioni di sicurezza, hanno convinto l'ufficio per l'Educazione ...

A Hong Kong ci sono nuove violente proteste nel distretto finanziario e nelle università : A Hong Kong sono in corso nuove violente proteste in diverse zone della città: la polizia ha arrestato alcune persone nel distretto finanziario, dove qualche centinaio di manifestanti era arrivato a protestare per il terzo giorno consecutivo. Molte stazioni ferroviarie