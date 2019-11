Le mille luci di Shanghai

Fonte : internazionale

(Di sabato 16 novembre 2019) È strano il modo in cui, con il tempo, certi ricordi sembrano diventare non più sfuocati, ma più nitidi. E ladel 2019 dà il medesimo brivido di futuro sperimentato quattordici anni fa. Leggi

underhisponcho : ??? — Tokyo vista da lontano è grigia, alta, elegante. Appena inizi ad avvicinarti ne vedi i mille colori, le luci,… - AAngicod : Chi c'è a Genova Martedì 19, per l'omaggio all'ebook dell'Espresso 'Sul corpo delle donne' al Festival dell'Eccelle… - quartomiglio : Lucha y Siesta: mille luci per non spegnere l'esperienza del Centro Antiviolenza -