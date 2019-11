I conservatori alla guerra delle parole

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019) Cosa hanno in comune nazionalismo e liberalismo? Ovviamente per rispondere a questa domanda occorrerebbero fiumi di inchiostro, oltre che una puntuale conoscenza della migliore bibliografia sul tema. Non è questa la sede. Intanto, si può dire che nazionalismo e liberalismo hanno perso ultimamente perso la “”: il primo è generalmente un termine screditato, il secondo lemma se non è proprio screditato è certo sempre più assunto in un significato diverso da quello che a mio avviso gli spetta. Sul primo punto, interviene ora nel dibattito italiano Yoram Hazony, il cui libro su Le virtù del nazionalismo, dopo il rumore fatto l’anno scorso nel mondo anglosassone, esce, tradotto da Vittorio Robiati Bendaud, per Guerini e Associati.Oggi quando si parla di nazionalismo si aggiunge, quasi a voler calcarne ...

