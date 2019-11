San Siro | Maran | «Stadio non si fa con carte bollate | serve confronto»

Il Comitato Progetto San Siro al Comune : «10 domande a chi governa» : Il Comitato Progetto San Siro, composto da oltre 2400 iscritti, ha presentato al Comune di Milano una lettera con 10 domande sui problemi legati alla costruzione del nuovo stadio e alla riqualificazione della zona San Siro. MilanNews.it ha pubblicato le domande che sono state poste all’amministrazione. «Il Comitato Progetto San Siro, che in un solo […] L'articolo Il Comitato Progetto San Siro al Comune: «10 domande a chi governa» è stato ...

Nuovo San Siro - Inter e Milan si appellano alla legge sugli stadi e intanto trattano per spostarsi a Sesto San Giovanni : La settimana scorsa il Comune di Milano ha confermato il pubblico Interesse del Nuovo San Siro ma ponendo una serie di paletti a Inter e Milan. Nella tarda serata di ieri i due club hanno inviato una lettera all’amministrazione chiedendo alcune spiegazioni. In particolare, Milan e Inter chiedono chiarimenti sul vincolo architettonico che potrebbe impedire la demolizione del vecchio Meazza. E, di chiarire pure quale dovrebbe essere la nuova ...

Inter - aperto il terzo anello a San Siro per la sfida con la Spal : Il tifo nerazzurro continua a spingere l’Inter di Conte. E lo farà anche nella prossima partita casalinga di Lukaku e compagni, fissata per domenica 1 dicembre alle 15.00 contro la Spal. Una gara per cui l’attesa è già alta, tanto che il club nerazzurro ha annunciato che sarà aperto anche il terzo anello rosso, con […] L'articolo Inter, aperto il terzo anello a San Siro per la sfida con la Spal è stato realizzato da Calcio e ...

Inter e Milan al Comune : «Chiarite la delibera su San Siro» : Inter e Milan hanno inviato – apprende l’ANSA – una lettera all’Amministrazione Comunale di Milano nella quale le due società chiedono chiarimenti in merito ad alcuni dei punti della recente delibera della Giunta sullo stadio, “potenzialmente critici per la sostenibilità finanziaria del progetto e per il rispetto dei tempi e delle procedure di approvazione”. Nel […] L'articolo Inter e Milan al Comune: ...

Calcio : due anni dal tonfo di San Siro contro la Svezia. L’Italia è guarita? : 13 novembre 2017, San Siro: il giorno del grande incubo, il giorno della grande delusione. La Nazionale italiana di Calcio di Gian Piero Ventura fuori dai Mondiali 2018 in Russia, estromessa nel playoff contro la Svezia. Uno 0-0 amaro quello del “Meazza” tra rimpianti, discussioni e polemiche. Due anni sono passati, due anni in cui il Calcio italiano ha imparato la lezione? Difficile da dire, ma guardando ai risultati della ...

Inter e Milan - sul futuro di San Siro si chiede chiarezza : Milan e Inter stanno cercando di avere maggiori informazioni sulla riqualificazione dello stadio Giuseppe Meazza – chiesta dal Comune – per capire come procedere. Lo scrive questa mattina “Tuttosport”, secondo il quale Palazzo Marino ha chiesto ai club di fare una proposta. Tuttavia, Inter e Milan aspettano indicazioni più precise sul significato di “rifunzionalizzazione”, per […] L'articolo Inter e Milan, sul futuro di San Siro si chiede ...

Sara Riffeser Monti con Snaitech per Milano San Siro Jumping Cup : Roma, 9 nov. (AdnKronos) – A Fieracavalli 2019, a Verona, l’annuncio che colora di buoni propositi il 2020 del mondo dell’equitazione. La ‘Milano San Siro Jumping Cup 2020″, che dal 2 al 5 luglio regalerà alla città un evento di carattere internazionale grazie al Csi 3*/1* in programma all’Ippodromo Snai La Maura, segnerà un passo importante per il lustro e l’inclusività sportiva del capoluogo lombardo. ...

Pagelle e Highlights 12^ giornata : Cagliari-Fiorentina 5-2 - euro rossoblù - super Nainggolan! Inter-Verona 2-1 - Barella fa esplodere San Siro : Pagelle 12 giornata- Il 12° turno è già entrato nel vivo con la vittoria per 3-1 del Sassuolo ai danni del Bologna. Decide la doppietta di Caputo e gol di Boca. Per gli ospiti a segno Orsolini. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con […] L'articolo Pagelle e Highlights 12^ giornata: Cagliari-Fiorentina 5-2, euro rossoblù, super Nainggolan! Inter-Verona 2-1, ...

Gol Barella - la prodezza del centrocampista fa esplodere San Siro [VIDEO] : Gol Barella – Molta fatica, più del previsto, per rimontare lo svantaggio del Verona. Ma alla fine l’Inter ce l’ha fatta ed a togliere le castagne dal fuoco è stato Niccolò Barella. Super gol dell’ex centrocampista del Cagliari, che lascia partire un fendente dal limite dell’area beffando il portiere scaligero. Una rete fantastica, la migliore risposta alle parole di Conte nel post gara di Dortmund. Si ...

Nuovo San Siro - il Comune frena le mire di Inter e Milan allo sviluppo immobiliare : La Giunta del Comune di Milano ieri ha confermato il pubblico Interesse per la realizzazione del Nuovo stadio, con un grande “ma”. Lo spiega il Corriere dello Sport. Il parlamentino cittadino ha infatti detto no alla possibilità di sforare i limiti contenuti dal PGT per la costruzione degli edifici commerciali previsti per l’area attorno all’impianto. Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, su Facebook: “eventuali altre opere ...

A luglio la Milano San Siro Jumping Cup 2020 : Roma, 8 nov. (AdnKronos) – La grande equitazione scende in pista a Milano con la ‘Milano San Siro Jumping Cup 2020’, un’avventura equestre che, nel corso dell’estate 2020, offrirà -scrive Snaitech in una nota- uno spettacolo di livello internazionale grazie al Csi 3*/1* in programma all’Ippodromo Snai La Maura dal 2 al 5 luglio. L’annuncio, in occasione di Fieracavalli 2019 a Verona, ha seguito la ...

San Siro - Milan e Inter : «Valuteremo le condizioni» : Giornata importante per Milan e Inter e per tutta la città di Milano. Questa mattina, infatti, la Giunta del Comune di Milano ha deliberato il pubblico Interesse alla proposta dei due club sullo stadio San Siro. In ogni caso, il sindaco Sala ha precisato che «eventuali altre opere (per esempio spazi commerciali, uffici, hotel) saranno […] L'articolo San Siro, Milan e Inter: «Valuteremo le condizioni» è stato realizzato da Calcio e Finanza ...