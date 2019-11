Neve in Trentino Alto Adige | chiuse alcune strade

Maltempo e Neve in Trentino : strade chiuse per pericolo valanghe : La precipitazione in corso nell’intero territorio Trentino ha assunto carattere nevoso a quote superiori a 800 -1200 metri. Al momento si registra la chiusura per neve, per pericolo valanghe o per alberi instabili vicino alla sede stradale, di alcune tratte stradali nelle zone di alta montagna o in prossimità dei passi. Di seguito la nota dell’amministrazione provinciale. “Si raccomanda di viaggiare con prudenza e di prestare ...

Meteo : allarme a Venezia - frane in Liguria. Neve in Piemonte e Trentino. Da domani allerta centro-sud : L'ondata di maltempo che vede Venezia alle prese con un nuovo allarme alta marea causa disagi un po' ovunque nel nord Italia. In Trentino alcune strade sono state chiuse per la Neve, in...

Maltempo e Neve in Trentino Alto Adige : 400 persone isolate. A Brunico senza corrente : “Paesaggio irreale” [FOTO e VIDEO] : “Qui a Brunico c’è un paesaggio irreale perché tutto è senza luce, anche i negozi, che sono chiusi. Tranne qualche piccolo esercizio di alimentari che però non ha più cibo fresco, perché è già stato tutto acquistato. Noi in casa usiamo torce elettriche, lampadine e candele. Il riscaldamento qui non funziona ma fortunatamente in casa c’è ancora un certo tepore“, ha dichiarato all’ANSA Donatella Calò, residente ...