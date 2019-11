Milano | 20mila alberi in arrivo in città 3

Milano : 20mila alberi in arrivo in città (4) : (Adnkronos) - Insieme alle piantumazioni vere e proprie, sono previsti anche interventi di valorizzazione degli spazi comuni dei caseggiati, con la ripavimentazione di alcune superfici, l’arrivo di nuove sedute e panchine, la creazione di due nuove aree gioco per bambini, una per complesso. “Un albe

Milano : 20mila alberi in arrivo in città (2) : (Adnkronos) - “Per la prima volta superiamo i 20mila alberi piantati in un anno in città", spiega l’assessore comunale all’Urbanistica e Verde, Pierfrancesco Maran. "Di qui al 2030 nasceranno 20 nuovi parchi, che significa 20 nuove aree alberate, nei casi di Farini e Piazza d’Armi grandi quanto Parc