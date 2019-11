Incidente domestico per Mara Venier due dita del piede steccate

Mara Venier in ospedale - Incidente domestico per la conduttrice. Cosa è successo : Piccola disavventura per Mara Venier. La regina della Domenica pomeriggio italiana è stata vittima di un incidente domestico che l’ha costretta alle cure mediche. A Mara Venier è toccata una lieve distorsione ad alcune dita di un piede, il motivo? Sembra che la nostra amata presentatrice abbia il ‘vizietto’ di girare per casa a piedi nudi. E a rivelarlo è stata lei stessa: “Sempre scalza in casa…ecco Cosa capita…siamo alle solite!”. Nel filmato, ...

Incidente domestico per Piero Angela : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Piccolo Incidente domestico per Piero Angela. “L’ho sentito, è a casa e sta bene” dice all’Adnkronos la portavoce Lorenza Basile, confermando che ha solo fatto un controllo al Sant’Andrea di Roma. “Ha una contusione all’avambraccio, ma non è ricoverato in ospedale”. Il giornalista e amatissimo divulgatore scientifico ha voluto anche, riferisce la portavoce, ...

Incidente domestico - fa manovra con la Porsche e rischia di perdere la gamba : Si è ferito a una gamba mentre faceva manovra con la sua macchina e l'Incidente, avvenuto a casa sua, poteva avere conseguenze molto gravi. È accaduto ieri pomeriggio, a Baone, in provincia di Padova, dove un assicuratore di 58 anni si è fatto male mentre era seduto al volante della sua Porsche Boxster, quando l'auto era ancora parcheggiata nel suo garage. Secondo quanto riportato da Today, l'uomo, dopo aver messo in moto il veicolo, aveva ...

