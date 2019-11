Ilaria Cucchi replica a Salvini | Stefano non morto per droga

Ilaria Cucchi : «Mio fratello non è morto per la droga - valutiamo querela a Salvini» : «Che c'entra la droga? Salvini perde sempre l'occasione per stare zitto», afferma Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, in diretta a Circo Massimo, su Radio Capital, dopo che...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria pronta a querelare Matteo Salvini : "Mio fratello non è morto di droga" : Il leader della Lega, commentando la sentenza di condanna per i carabinieri ritenuti responsabili della morte del ragazzo, ha detto che rispetta la famiglia ma il caso "dimostra che la droga fa male"

Ilaria Cucchi valuta "una querela a Salvini" : Commentando la sentenza di condanna per i carabinieri ritenuti responsabili della morte di Stefano Cucchi, il leader leghista Matteo Salvini ha detto che rispetta la famiglia ma il caso "dimostra che la droga fa male". "Che c'entra la droga? Salvini perde sempre l'occasione per stare zitto", ribatte Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, in diretta a Circo Massimo, su Radio Capital. "Anch'io da madre sono contro la droga, ma Stefano non ...

Cucchi - parla il padre : “È stato giusto mostrare le foto di Stefano. All’inizio non volevo”. Ilaria : “Salvini? Non escludo querela” : A poche ore dalla condanna a 12 anni di carcere per omicidio preterintenzionale inflitta ai due carabinieri, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di aver pestato il 31enne Stefano Cucchi dopo averlo arrestato, il padre Giovanni ripercorre, in un’intervista a Repubblica, questi dieci anni di indagini e processi per arrivare a una verità sulla morte del figlio. Torna anche sulle scelte fatte dalla famiglia, come quella di ...

Caso Cucchi : due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale. La sorella Ilaria : “Lo sapevamo” : Altri due militari sono stati ritenuti responsabili di falso. Un assolto. Nel processo d’appello ai medici del Pertini quattro prescrizioni e un’assoluzione per Stefania Corbi che «non ha commesso il fatto»

Stefano Cucchi : 12 anni per omicidio ai due carabinieri. La sorella Ilaria : «Ora potrà riposare in pace» : È arrivata la sentenza: i due carabinieri Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo per la morte di...

Cucchi - la lettura della sentenza : condannati a 12 anni i due carabinieri autori del pestaggio. La commozione di Ilaria e della madre Rita : A dieci anni dalla morte di Stefano Cucchi, nell’Aula bunker di Rebibbia a Roma, la Corte di Assise ha condannato i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di aver pestato il geometra con pugni e calci, a 12 anni per omicidio preterintenzionale. I giudici hanno assolto da questa accusa l’imputato diventato teste dell’accusa Francesco Tedesco, al quale sono stati inflitti due anni e sei mesi per falso. Il ...

Cucchi - la sorella Ilaria : “Sapevamo che Stefano era stato ucciso - ora potrà riposare in pace”. La madre al legale Anselmo : “Ce l’abbiamo fatta” : “Sapevamo che Stefano era stato ucciso, ora potrà riposare in pace“. Queste le prime parole della sorella di Cucchi, Ilaria, dopo il verdetto che ha condannato Di Bernardo e D’Alessandro, i due carabinieri autori del pestaggio. “A mio fratello avevamo fatto una promessa. Oggi l’abbiamo mantenuta – ha continuato – Ci è costato tanto, dieci anni difficilissimi, siamo caduti tante volte ma siamo arrivati fin qui e ...

Giovanardi - Salvini ora andate ai piedi di Ilaria Cucchi e della mamma di Stefano e chiedete perdono : Sarebbe l'ora che Carlo Giovanardi si scusasse, sarebbe il momento che Matteo Salvini strisciasse ai piedi di Ilaria Cucchi, in privato e non in diretta facebook come piace a lui, e chiedesse perdono di tutti i suoi peccati politici nei confronti di Stefano Cucchi, un ragazzo ammazzato di botte.Continua a leggere