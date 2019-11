CorSport | la Nazionale può far bene ai giocatori in crisi nei rispettivi club

CorSport : Manolas ha detto no alla convocazione in Nazionale : Il Corriere dello Sport da una diversa motivazione per la non convocazione di Kostas Manolas con la Nazionale greca che incontrerà l’Italia per le qualificazioni di Euro2020. Il greco ha detto no alla convocazione in Nazionale: è reduce dall’affaticamento accusato contro il Brescia e ha concordato con il ct della Grecia di non prendere parte alle prossime partite di qualificazione di Euro 2020. Non sarebbe lo svecchiamento in atto ad opera ...