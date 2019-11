Con Xbox Scarlett Microsoft non ripeterà gli errori commessi al lancio di Xbox One

Google Stadia : ecco i dettagli sulla compatibilità Con i Controller PlayStation - Xbox e Nintendo : Google ha aggiornato le sue pagine di supporto su Stadia con i dettagli sui controller di terze parti compatibili con il servizio in arrivo.Al lancio, l'unico modo per giocare sui televisori è utilizzare Chromecast Ultra con il controller Stadia. Funziona tramite Wi-Fi e sfrutta così il pieno potenziale dell'accessorio first party collegandosi direttamente ai server Stadia. Sui telefoni Chrome e Pixel, è necessaria la connettività USB in quanto ...

X019 : Con Xbox Scarlett Microsoft punta a "velocità" - "frame rate più elevati" e "una CPU più potente" : Microsoft è davvero soddisfatta di detenere il diritto di vantarsi di aver realizzato la console più potente del mondo e sembra che non voglia perdere questa "posizione" con la prossima generazione di hardware.Secondo Aaron Greenberg, Microsoft's GM of games marketing, Xbox si sta concentrando sulla potenza pura, la velocità e la CPU parlando di Project Scarlett."Il team che ha creato Xbox One X sta realizzando Project Scarlett", ha affermato ...

X019 : Microsoft stupisce Con tre nuovi giochi Xbox Games Studios e molte altre novità : in occasione della puntata odierna di Inside Xbox, trasmessa in diretta dall’XO19 di Londra, Microsoft ha annunciato diverse novità, tra cui tre nuovi giochi di Xbox Games Studios e altri quattro titoli in anteprima mondiale. Di seguito un recap dei principali annunci: nuovi giochi in arrivo per Xbox Game Pass Sono stati svelati più di 50 giochi in arrivo su Xbox Game Pass, tra ...

X019 : Xbox Game Pass Continua a crescere Con Rage 2 - The Witcher 3 - Remnant From the Ashes - Age of Empires II e molti altri : Un evento dedicato all'universo Xbox di questi tempi non è un evento Xbox senza nuovi annunci riguardanti Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che sicuramente molto bene sta facendo sin dal suo debutto.I giochi in arrivo sono davvero parecchi, alcuni saranno disponibili già ora mentre altri arriveranno nel corso del 2019 e successivamente nel 2020. I grandi nomi, inoltre, non mancano:GIOCHI DISPONIBILI ORALeggi altro...

X019 : Aaron Greenberg Conferma che non ci saranno informazioni riguardanti Xbox Scarlett : Come ormai saprete, a partire da stasera a Londra si terrà l'evento di Microsoft, ovvero X019. Per l'occasione Aaron Greenberg, General Manager di Xbox Games Marketing presso Microsoft, ha espresso la propria eccitazione a riguardo.Tuttavia apprendiamo che durante l'evento verranno presentati esclusivamente giochi e non ci sarà posto per qualche dettaglio riguardante la console di prossima generazione, Xbox Scarlett. "Il prossimo anno sarà ...

Inside Xbox a X019 : alle 20 : 30 seguite Con noi l'evento di Microsoft : Questa sera a Londra andrà in scena la nuova edizione dell'evento di Microsoft, X019, e noi di Eurogamer.it lo seguiremo in diretta.La manifestazione, per chi non lo sapesse, riguarda tutto l'universo Xbox. Quindi ci aspettiamo importanti annunci per i giochi, ma anche interessanti novità per il futuro di Microsoft, come Project xCloud.Un evento assolutamente da non perdere e, a partire dalle ore 20:30, lo seguiremo in diretta insieme al nostro ...

L'Xbox Adaptive Controller è la miglior cosa fatta da Microsoft negli ultimi anni e il commovente video "Meet Spencer Allen" lo dimostra : L'Xbox Adaptive Controller di Microsoft è stato un immenso vantaggio per la community di giocatori diversamente abili, e un nuovo video chiamato "Meet Spencer Allen" è un promemoria dell'impatto positivo che il Controller è stato in grado di produrre per alcune persone.Come vediamo nel video clip, Spencer è stato in grado di utilizzare il Controller Adaptive come base per la creazione del proprio set gaming personalizzato. Personalizzato in base ...

Microsoft sta utilizzando l'Xbox Adaptive Controller per aiutare il recupero dei veterani di guerra : Microsoft ha recentemente avviato una collaborazione con l'ente governativo americano che si occupa dei veterani di guerra per capire se l'Adaptive Controller può effettivamente aiutare il recupero dei soldati.Il Controller è stato distribuito a 22 veterani in cura presso un centro di riabilitazione e i test hanno dimostrato che non solo il Controller aiuta la riabilitazione, ma riesce anche a migliorare l'abilità di socializzare dei soldati. Il ...

L'evento X019 di Microsoft prenderà il via questa settimana Con un nuovo episodio di Inside Xbox : Microsoft ha annunciato che L'evento X019 di quest'anno sta per iniziare con un nuovo episodio di Inside Xbox.Se non sarete presenti all'X019 a Londra, potrete sintonizzarvi per guardare L'evento dal vivo nel nuovo episodio di Inside Xbox che sarà trasmesso a partire dalle ore 21 italiane del 14 novembre. Durante L'evento, saranno mostrati 12 titoli Xbox Game Studios, tra cui reveal di nuovi giochi first party, nuovi titoli Game Pass e ...

Xbox Game Pass seCondo un rumor potrebbe includere tre mesi gratuiti di Discord Nitro : Gli abbonati ad Xbox Game Pass potrebbero ricevere prossimamente una nuova promozione. Alcuni dataminer hanno scoperto che l'ultima versione beta di Discord per Android, l'aggiornamento 9.8.3, mostra i piani per includere diversi mesi di Discord Nitro per i nuovi abbonati Xbox Game Pass. Non è chiaro quando questa promozione Xbox Game Pass e Discord Nitro sarà resa pubblica, poiché non è ufficialmente confermata.La promozione sembrerebbe coprire ...

The FalConeer annunciato per PC e Xbox One : Il premiato editore Wired Productions è orgoglioso di annunciare lo sbarco del GDR d’azione oceanico The Falconeer su console per la prima volta, su Xbox One. Creato dallo sviluppatore indipendente Tomas Sala, The Falconeer combina meccaniche di combattimento aereo classiche e peripezie acrobatiche, con un ambiente aperto mozzafiato e un bestiario pieno di fantastici nemici in terra, mare e cielo. The ...

Il CEO di Take-Two guarda a PS5 e Xbox Scarlett Con l'universo PC in costante crescita : Take-Two è pronta per la prossima generazione di console e, parlando alla Goldman Sachs Communacopia Conference, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha detto agli investitori che non si aspetta che i nuovi sistemi di Sony e Microsoft aumentino i costi di produzione in modo significativo."Non ci aspettiamo davvero cambiamenti sostanziali dei costi con la prossima generazione", ha detto Zelnick. "Ogni volta che disponiamo di una nuova tecnologia ...

Il nuovo Xbox Elite Controller Serie 2 è disponibile da oggi : Se siete dei giocatori Xbox probabilmente stavate aspettando da tempo questo giorno. Come possiamo vedere, infatti, il nuovo Xbox Elite Controller Serie 2 è ora finalmente disponibile, e possiamo acquistarlo acquistarlo già da oggi.Il nuovo Controller si pone prima di tutto come un dispositivo di fascia alta, proprio come il modello precedente. Lo indica anche il prezzo, ben 179.99 euro, ma in cambio avremo una Serie di miglioramenti che i ...

Disco Elysium : Confermata l'uscita anche su PS4 ed Xbox One : Disco Elysium è un gioco di ruolo di stampo classico (combattimenti a turni e migliaia di linee di di dialogo) a tema investigativo e prende chiaramente ispirazione da classici del passato come Planescape: Torment e Kentucky Route Zero.Il gioco è disponibile da qualche tempo solo su PC, tuttavia gli sviluppatori hanno annunciato che il titolo avrà un porting anche su Xbox One e PS4, questo secondo le recenti dichiarazioni del lead designer ...