Calendario Coppa Davis 2019 | date | programma | orari | tv e streaming

Coppa Davis 2019 - una collocazione in Calendario che non convince. Giocatori esausti e logori - possibili sorprese : Il conto alla rovescia sta per terminare. L’edizione 2019 della Coppa Davis sarà quella della rivoluzione e del cambiamento epocale come si è scritto: addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana (18-24 novembre) dove in sede unica, a Madrid (Spagna), si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre, divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Archiviati i Campionati Europei 2019 di Silvelle, è tempo di tornare in gara con la quarta tappa di Coppa del Mondo a Tabor (Repubblica Ceca), in programma sabato 16 novembre. Un appuntamento storico e classico del calendario del Ciclocross internazionale in questa località regina e ospitante in passato di ben tre edizioni del Campionato del Mondo di specialità nel 2001, 2010 e 2015. Nei suoi 2,950 km da ripetere più volte in base alla ...

Speed skating - Coppa del Mondo Minsk 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo di Speed skating: la stagione prenderà il via nel prossimo weekend dalla Bielorussia, precisamente da Minsk. Tra venerdì 15 e domenica 17, tra il mattino ed il pomeriggio italiano, tutte le gare in programma saranno visibili in streaming sullo skating ISU YouTube Channel. Di seguito il programma completo con orari italiani della tappa di Minsk della Coppa del Mondo di Speed skating: Venerdì 15 ...

Speed skating - Calendario 2019-2020 : tutte le date di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali : Manca poco all’inizio della stagione dello Speed skating. Il pattinaggio pista lunga sul ghiaccio sta per entrare in scena e l’Italia cercherà come sempre di sfidare i colossi Olanda, Stati Uniti e Russia al meglio delle proprie possibilità. Dopo una stagione tra luci e ombre, la compagine nostrana vorrà far valere le proprie qualità fin dall’esordio a Minsk (Bielorussia), dal 15 al 17 novembre, nel primo round di Coppa del ...

Calendario Coppa Davis 2019 : date e programma dalla fase a gironi alla finale. Come vederla in tv : Il conto alla rovescia sta per scadere. L’edizione 2019 della Coppa Davis sarà quella della rivoluzione e del cambiamento epocale Come si è scritto: addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana (18-24 novembre) dove in sede unica, a Madrid (Spagna), si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre, divise in 6 gironi da tre formazioni ...

Short track - Coppa del Mondo Montreal 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo di Short track 2019-2020 resta in Nord America e dopo la tappa di Salt Lake City, si riparte dal Canada e precisamente da Montreal. Un esordio stagionale che ha regalato subito una vittoria all’Italia, quella di Martina Valcepina nei 500m. La 27enne della Valdisotto ci proverà nuovamente anche in terra canadese dove verrà riproposta la sfida con Kim Boutin, neo primatista del Mondo. IL programma completo DELLA TAPPA DI ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Terminato il primo appuntamento di Coppa del Mondo in quel di Minsk, è già tempo di volare in Inghilterra con la seconda tappa di Glasgow, in programma da venerdì 8 novembre a domenica 10. Ricordiamo che saranno sei le varie Coppe del Mondo che si susseguiranno fino a fine gennaio e che anticiperanno i Mondiali in Germania. Inoltre saranno fondamentali per guadagnare punti preziosi in vista delle possibili qualificazioni per le Olimpiadi di ...

Liverpool - la minaccia di Klopp : “o cambia il Calendario o non giochiamo in Coppa di Lega” : Stagione veramente importante in casa Liverpool che si candida ad essere sempre più protagonista anche nelle prossime partite, la partita contro l’Arsenal ha regalato spettacolo ed emozioni, i Reds si sono qualificati per i quarti di finale della competizione. Il tecnico Jurgen Klopp però si lamenta, nel mirino il calendario, nelle ultime ore è arrivata una minaccia da parte dell’allenatore. “Trovino una data giusta, che ...

Short track - Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : date - programma - orari e tv. Il Calendario completo : Ricomincia nel weekend la Coppa del Mondo di Short track. L’edizione 2019-2020 parte da Salt Lake City, per poi restare sempre in Nord America in quel di Montreal (8-10 Novembre). A fine mese il trasferimento in Asia con le due tappe di Nagoya e Shanghai. A gennaio del prossimo anno poi le tappe europee a Bormio, Dresda e Dordrecht che faranno da trampolino ai i Mondiali di Seoul. IL programma completo DELLA TAPPA DI Salt Lake ...

Snowboard - Coppa del Mondo Modena 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Sabato 2 novembre all’interno di Skipass, Fiera del Turismo e degli Sport Invernali, si disputeranno i Big Air maschili e femminili di Coppa del Mondo di Modena. Sarà la seconda volta che le gare si svolgeranno nel capoluogo di provincia emiliano, l’anno scorso ci fu una doppia vittoria giapponese: tra gli uomini si impose Takeru Otsuka davanti allo statunitense Chris Corning e al finlandese Kalle Jarvilehto, tra le donne vinse Reira ...

Freestyle - Coppa del Mondo Modena 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Domenica 3 novembre il gotha del Big Air approderà in Italia per la precisione a Modena. Sarà il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di Freestyle. programma fitto che inizierà alle ore 9.35 con le qualificazioni maschili mentre le donne saranno impegnate a partire dalle ore 13.40. Avranno accesso alle fase finale i sei migliori uomini e le dieci migliori donne che si terranno a partire dalle ore 17.00. Per quanto riguarda l’Italia ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Questo fine settimana inizia la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista con la prima tappa che si svolgerà a Minsk, in Biellorussia, dall’uno al tre di novembre. L’Italia si presenta da campione in carica dell’inseguimento a squadre maschile e femminile, della corsa a punti femminile (con Maria Giulia Confalonieri) e dello Scratch femminile (con Martina Fidanza). La competizione inizierà venerdì 1 novembre alle 11.00. La prima ...