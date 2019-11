Arrigo Sacchi ex CT ritiene Il Napoli una società che non ha una grande storia e non è

Esonero Giampaolo - il parere di Arrigo Sacchi : anche Ancelotti parla dei problemi del Milan : “Mettere via subito un allenatore e’ come dire: ‘Ci siamo sbagliati'”. Sono le dichiarazioni dell’ex allenatore del Milan , Arrigo Sacchi , che commenta così l’ Esonero di Giampaolo e l’arrivo di Pioli. “Conosco Giampaolo da tanto tempo, lo volevo prendere quando ero direttore nel Parma e quando ero responsabili delle giovanili della Nazionale gli chiesi di venire ad allenare l’under 21 ...

Milan - tirata d’orecchie da Arrigo Sacchi : “esonero Giampaolo? Bravo allenatore - hanno ammesso di aver sbagliato” : Arrigo Sacchi tira le orecchie alla dirigenza del Milan: l’esonero del suo ‘pupillo’ Marco Giampaolo non va giù all’ex allenatore rossonero L’era di Marco Giampaolo al Milan è durata davvero poco, il tempo di 7 partite: 4 sconfitte e 3 vittorie, è bastato questo score per fare le valigie. Troppo presto forse, sarà il tempo a dirlo o magari non lo sapremo mai. Adesso tocca a Stefano Pioli guidare la risalita ...