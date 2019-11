A Venezia | attesa un'altra marea da codice rosso DIRETTA

Venezia in ginocchio - attesa nuova marea : 9.25 E' stata una notte di tregua a Venezia, dopo l'acqua record di martedì notte, che ha devastato la città. Il Copmune ha chiesto il riconoscimento dello stato d'emergenza. Stamane alle 10.50 è attesa una nuova marea di 125 centimetri, mentre domani alle 11.20 se ne prevede un'altra di 140 centimetri. Si tratta di livelli considerati molto alti, ma inferiori ai 187 centimetri che martedì notte hanno provocato l'inondazione di gran parte ...

Venezia “allagata per il 70% della superficie” : attesa in laguna acqua alta eccezionale di 155 cm : Nelle prossime ore Venezia potrebbe essere allagata per oltre il 70 per cento della sua superficie e registrare una marea di 155 centimetri sul medio mare. Uno dei livelli più alti, in assoluto, degli ultimi cinquant’anni. È da sei giorni che al Centro Maree si stanno preparando all’arrivo di un’acqua alta eccezionale. Adesso il momento è arrivato. Alle 14.30 dell’11 novembre, il bollettino delle previsioni indica una ...