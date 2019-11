Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) L’“Gianni Rodari” di Moie di Maiolati Spontini, in provincia di, ha vietato ladi“per non offendere” i bambini di altre religioni. Una decisione che ha scatenato forti polemiche, tanto da spingere la dirigente scolastica Patrizia Leoni a fare marcia indietro e annunciare che lacon la messa in scena della nascita di Gesù si farà. Sarà – garantisce la dirigente dell’istituto comprensivo “Carlo Urbani” – una festa “davvero inclusiva”, in cui anche le famiglie di bambini di altre confessioni religiose potranno portare il loro contributo, con fiabe recite e tradizioni proprie. E questo“la vera integrazione non è togliere qualcosa, pensando di urtare con le nostre tradizioni la sensibilità di altre comunità, la vera integrazione è aggiungere, conoscersi, incontrarsi“. La ...

marobe997 : RT @ImolaOggi: E' cominciato il delirio anti-cristiano spacciato per rispetto verso gli altri. MAIOLATI SPONTINI (Ancona) - Niente recita d… - perrero_s : RT @AdryWebber: Cominciano gia' da adesso...?? Recita di #Natale vietata ai bambini dell'asilo ad #Ancona: «Non cattolici offesi». L'ira… - Noovyis : (Recita di Natale vietata ai bimbi di un asilo di Ancona perché “discriminante”. Dopo le polemiche, la marcia indie… -