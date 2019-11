Perché i Dsa sono decisamente super affascinanti

Fonte : dilei

(Di giovedì 14 novembre 2019) Si aggirano deieroi nelle scuole e per le case: fanno fatica a imparare le tabelline, leggono lentamente e inciampando qua e là, spesso si distraggono e partono per la tangente, ma hanno un’intelligenza brillante e tridimensionale, un gusto e una sensibilità artistica innata, frequenti guizzi di genialità. Il loropotere? Essere DSA, che più non è acronimo di Disturbo Specifico dell’Apprendimento, ma un modo di essere. Dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia: nonun problema, ma un punto di forza. Parola di Valentina Secchi, autrice di “Dsa,Affascinante – La vera storia di un’alleata didattica in prima linea” (edito da Redooc.com), architetto e illustratrice che negli ultimi anni ha sposato la didattica e l’apprendimento con la passione e la dedizione di una madre. “Mio figlio (Oliver nel libro ndr) è dislessico – ci racconta –. È sempre stato ...

