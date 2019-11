Diabete | in Italia la patologia è una “città fantasma” | una metropoli delle dimensioni di

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Ilnel nostro Paese riguarda 3,7 milioni di persone, un numero pari alla popolazione della Regione Toscana. Un diabetico su tre, inoltre, non sa di esserlo, il che significa che questainè anche una, unadi Napoli – terza cittàna per numero di abitanti – fatta tutta di persone che ignorano la propria malattia. Come ricorda per il secondo anno consecutivo il Worlds Day, che si celebra oggi, la prevenzione con un sano stile di vita deve iniziare tra le mura domestiche, “in famiglia”. La famiglia gioca inoltre un ruolo cruciale nella diagnosi precoce dei nuovi casi e sempre la famiglia può fare la differenza nel percorso di cura di ogni paziente. “Ci rivolgiamo ai familiaripersone conaffinché, di concerto con il team di cura, siano di supporto ai propri cari, anche proteggendoli da tanti ...

Fondaz_Veronesi : Giornata Mondiale #Diabete. In Italia le persone diabetiche sono oltre tre milioni.Le strategie principali per evit… - Agenzia_Ansa : Dai diabetologi un giro d'Italia con le ricette 'diabetically correct' #diabete #ANSA #ANSASalute - MSF_ITALIA : Il #diabete si controlla solo con cure costanti e dieta specifica. Ma come fai se vivi in un campo #rifugiati e non… -