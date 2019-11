Calciomercato Milan | Elliot avrebbe aperto ad Ibrahimovic | Borini e Rodriguez in uscita

Calciomercato Milan - tre cessioni per arrivare a… Ibrahimovic : Calciomercato Milan – Momento difficilissimo per il Milan, il club rossonero sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative, il club rossonero sembra destinato a lottare per la salvezza fino al termine del campionato. La squadra di Stefano Pioli nell’ultimo match ha perso contro la corazzata Juventus, nel complesso è stata una buona prestazione ma a preoccupare è la classifica. Nel prossimo match la ...

Calciomercato - Calabria tra i possibili partenti a gennaio : succosa plusvalenza in vista per il Milan : Futuro in bilico per Davide Calabria, che potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzino destro rossonero potrebbe essere tra i sacrificabili nella sessione invernale di Calciomercato. Il calciatore classe 1996, cresciuto nelle giovanili rossonere, potrebbe finire nella Liga spagnola, dove sono diverse le squadre interessate a lui. Il suo cartellino è valutato dal Milan attorno ai 10 milioni di ...

Calciomercato Milan - l'ex Juventus Kean possibile rinforzo di gennaio : In questo inizio stagione, sono diverse le deluse in Serie A che non stanno rispettando gli obiettivi stabiliti ad agosto: su tutte spiccano Napoli e Milan, la prima lontana diversi punti dalla prima in classifica, la Juventus, mentre la squadra attualmente guidata da Pioli è più vicina alla zona retrocessione che a quella per l'Europa League. Probabile che a gennaio la società di Elliott possa investire in maniera massiccia sul mercato, con ...

Calciomercato - bomba dalla Spagna su Cristiano Ronaldo : due nomi per il Milan - sorprese di Spal - Verona e Lecce : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, l’Italia in campo per un doppio appuntamento. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte Calciomercato con l’obiettivo di anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le ultime trattative nel dettaglio. NAPOLI – “Se il Napoli abbia già bloccato Berge? Ho letto in giro e non è così. Che il Napoli sia ...

Calciomercato Milan - per guarire la malattia del gol si cerca una punta : idea Ibrahimovic : La Serie A è ferma e il Calciomercato si prende la scena in attesa delle partite delle nazionali. La situazione in casa Milan è lontana da quanto programmato da Boban e Maldini durante l'estate e anche la cura Pioli non sembra funzionare. Giampaolo fu esonerato per l'effettiva assenza di gioco che ha portato i rossoneri a conquistare a malapena 9 punti su 9 gare, un misero bottino accumulato con 3 vittorie e 4 sconfitte. La media punti di Pioli, ...

Calciomercato Juventus - il Milan sarebbe in pole per Demiral : Il difensore della Juventus, Merih Demiral, potrebbe partire a gennaio e, secondo La Gazzetta dello Sport, un suo passaggio al Milan sembra essere probabile se i rossoneri riuscissero a vendere Kessie. La stessa Gazzetta aveva di recente riferito che il Milan avrebbe provato ad acquistare un difensore centrale nel mercato invernale a causa delle scarse prestazioni dei suoi difensori. Demiral è un giocatore che è stato accostato ad un ...

Calciomercato Milan - Maldini rivorrebbe Ancelotti o Allegri sulla panchina rossonera : Dopo la sosta per le Nazionali, il Milan affronterà il Napoli a San Siro. Per molti aspetti, sarà una partita importante tra due allenatori in difficoltà, anche se i partenopei stanno sicuramente disputando una stagione migliore dei rossoneri. Da quando ha sostituito Giampaolo sulla panchina rossonera, Pioli non è stato in grado di cambiare di molto l'inerzia della stagione rossonera, vincendo solo una delle sue prime cinque partite da ...

Calciomercato Milan - Kessié via a gennaio : ipotesi Premier per l’ivoriano : Sembra essere giunta ai titoli di coda la storia d’amore (forse mai sbocciata) tra il Milan e Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, classe 1996, potrebbe essere ceduto già nella sessione invernale di Calciomercato. Su di lui ci sarebbe il forte interesse di un club di Premier League. Mercato Milan, Kessié verso il Wolverhampton già a gennaio Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Kessié potrebbe finire al ...

Calciomercato Milan - Mandzukic non interesserebbe : si starebbe pensando a Olmo e a Mertens : Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' i dirigenti del Milan non sono interessati ad acquistare l'attaccante veterano della Juventus Mario Mandzukic. Il Nazionale croato è stato più volte al centro di voci che parlavano di un allontanamento dal club bianconero sin dall'arrivo del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Le voci sul futuro alla Juventus di Mandzukic si sono intensificate quando è stato estromesso dalla liste della UEFA Champions ...

Calciomercato - Mertens al Milan è possibile : il belga il nome nuovo per l’attacco rossonero : Undici gol realizzati in dodici partite fanno del Milan il sesto peggiore attacco del campionato. Dietro ai rossoneri, solo le ultime tre in classifica (Brescia, Spal e Sampdoria), l’Udinese e il Verona. Un dato che allarma e non poco la dirigenza del Milan, che sta pensando a come intervenire sul Calciomercato di gennaio per ovviare all’annoso problema. È un Milan ‘spuntato’: Mertens il nome nuovo per gennaio Boban ...

Calciomercato Milan - Donnarumma nel mirino della Juve : rossoneri su Andrada e Matic : L'attuale contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan scade nel 2021 e attualmente è il giocatore del Milan con lo stipendio più alto. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', la Juventus, che ha sconfitto i rossoneri nel big match della dodicesima giornata, sta monitorando la situazione che circonda Donnarumma. Il rapporto afferma che se le trattative per il rinnovo tra il portiere, il suo agente Mino Raiola e il Milan non andranno a ...

Calciomercato - Juventus e Milan prenotano tre colpacci dal Napoli : ritorno per Genoa e Atalanta - tentazioni di Torino e Samp : Si sta giocando la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi delle squadre, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul mercato con l’obiettivo di rinforzare le rose non solo per gennaio ma anche per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie delle ultime ore. Juventus – La Juventus potrebbe approfittare della grande tensione in casa ...

CORRIERE DELLO SPORT / Calciomercato Milan - Piatek potrebbe tornare al Genoa a gennaio : L’ipotesi avanzata dal CORRIERE DELLO SPORT in edicola stamane, sabato 9 novembre 2019, avrebbe del clamoroso: Krzysztof Piatek potrebbe tornare al Genoa nella sessione invernale di Calciomercato. Il Pistolero, che tanto ha infiammato i tifosi del Milan nella seconda parte della scorsa stagione, potrebbe fare ritorno nella squadra che lo ha lanciato, visto il suo rendimento non all’altezza in questa stagione con la maglia ...

Calciomercato Milan - Kessie e Calabria possibili partenti a gennaio : In questo inizio di stagione il Milan sta deludendo molto le aspettative e il cambio di panchina, con l'arrivo di Stefano Pioli, non sembra aver migliorato la situazione. A gennaio con l'apertura del mercato invernale la società rossonera dovrà lavorare molto per migliorare la rosa attuale con la coppia Maldini-Boban che dovrà operare non solo in entrata ma anche in uscita. In cima alla lista dei giocatori che stanno deludendo ci sono Franck ...