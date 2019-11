All’asta a Parigi un raro ritratto del giovane Mozart

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 14 novembre 2019) Undiadolescente andrà all'asta a fine mese ada Christie's. Il quadro, del 1770, è uno dei pochissimi in cui il grande compositore viene raffigurato da, prima di diventare famoso. Il suo valore è stimato tra 800mila e 1,2 milioni di euro. Ilè firmato dall'italiano Giambettino Cignaroli che lo ha realizzato quando il piccolo, già famoso in Austria, era in viaggio in Italia con suo padre, spiega Astrid Centner-D'Oultremont, direttrice del dipartimento opere antiche di Christie's a."Abbiamo delle lettere, una in particolare di Leopold, il padre del compositore, che parla di questa commissione, di questo quadro, alla moglie, e la lettera è datata gennaio 1770 e ce ne è anche un'altra del committente Pietro Lugiati che parla del dipinto. Si rivolge alla madre diringraziandola di aver permesso al figlio di posare ...

