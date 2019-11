Borsa. Tokyo apre piatta a -0 - 02% : 02.33 La Borsa di Tokyo apre piatta la seduta, dopo la chiusura mista degli indici Usa e mentre continua l'incertezza sull'andamento delle trattative del commercio internazionale tra le delegazioni di Cina e Stati Uniti, con gli investitori che già guardano alle prossime mosse della Federal reserve. Il Nikkei inizia gli scambi praticamente invariato, a quota 23.315,65 (-0,02%). Sui mercati valutari lo yen scambia a un livello di 108,70 sul ...

Berlusconi e il caso Carfagna - offerta guida “Altra Italia” ma poi sfumata : Il caso Carfagna continua ad agitare Forza Italia. Silvio Berlusconi torna a insistere sul nome di Stefano Caldoro per la corsa alla presidenza della Campania in vista delle prossime regionali. Visto il gelo con Mara Carfagna, raccontano che il Cav faccia sul serio e la candidatura dell'ex governatore non sia una boutade, tant'è che la proporrà ufficialmente agli alleati Lega-Fdi nel fine settimana. C'è chi, però, crede che uno spiraglio per ...

Inter - Xhaka si sarebbe offerto ai nerazzurri : lo svizzero vorrebbe lasciare l'Arsenal : Nella prossima sessione di calciomercato l'Inter proverà a puntellare la rosa nei reparti che in questo prima parte di stagione hanno creato maggiori grattacapi al tecnico. Il club nerazzurro cercherà di assecondare le richieste di Antonio Conte che nelle ultime settimane non si è nascosto facendo presente più volte come la coperta sia corta e ridotta ai minimi termini dopo gli infortuni subiti da Stefano Sensi, Alexis Sanchez e Danilo ...

Riff - da ‘Nancy’ a ritratto Anita Ekberg : Una prova d'attrice intensa che ha conquistato i critici: e' quella offerta da uno dei maggiori talenti della sua generazione, la britannica Andrea Riseborough in Nancy dell'esordiente Christina Choe. Il dramma/thriller con Steve Buscemi dopo aver vinto nel 2018 il premio per la migliore sceneggiatura al Sundance Film Festival, debutta in Italia in anteprima come film d'apertura della 18/a edizione del Rome Independent Film Festival (15 - 22 ...

Londra non intralcerà nomine Ue : 01.48 "Secondo le indicazioni pre-elettorali il Regno Unito non può fare nomine per incarichi internazionali durante questo periodo". E' sostanzialmente questo il messaggio di Londra in risposta alla lettera della presidente eletta Ursula von der Leyen, in cui si chiedeva di indicare il candidato alla commissione Ue. Così fonti britanniche all'Ansa. D'altra parte però -si apprende- Londra non intende intralciare la formazione della nuova ...

Vittorio Emanuele di Messina - Sastri apre stagione musica : Lina Sastri inaugura la stagione di musica 2019/2020 del teatro Vittorio Emanuele di Messina con 'Appunti di viaggio', biografia in musica in scena sabato 16 e domenica 17 novembre. Lo spettacolo, prodotto da Salina, è scritto e diretto da Lina Sastri con Filippo D'Allio, alla chitarra, Gennaro Desiderio, al violino, Gianni Minale, ai fiati, Salvatore Minale, alle percussioni, Salvatore Piedepalumbo, alla fisarmonica e tastiere, Luigi Sigillo al ...

L'oroscopo di domani 15 novembre 1ª sestina : Luna in Cancro - Leone a '5 stelle' : L'oroscopo di domani 15 novembre 2019 anticipa come sarà la giornata del prossimo venerdì. Iniziamo con il sottolineare la preannunciata presenza della classifica stelline in seno alle previsioni zodiacali quotidiane, in questo contesto riguardanti i primi sei segni dello zodiaco. In bella mostra nel trattato astrologico di oggi l'incontro quotidiano con le analisi incentrate sulle effemeridi del giorno come da titolo applicate ai soli Ariete, ...

Tina Cipollari libro in arrivo - l’annuncio al Costanzo Show : “È su Gemma?” : Tina Cipollari news, è in arrivo un nuovo libro dell’opinionista di Uomini e Donne: l’annuncio al Maurizio Costanzo Show È in arrivo il nuovo libro di Tina Cipollari! L’opinionista è stata ospite al Maurizio Costanzo Show nella puntata di mercoledì 13 novembre 2019, in cui si è parlato proprio di libri. E inevitabilmente è arrivato […] L'articolo Tina Cipollari libro in arrivo, l’annuncio al Costanzo Show: “È ...

Maurizio Costanzo punzecchia la De Lellis : “Le corna le hanno fatto bene” : Maurizio Costanzo Show, Giulia De Lellis ospite del programma per parlare del successo del suo libro Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo Show ha parlato del suo libro, ancora una volta. Si parla tantissimo del libro di Giulia e da tante settimane ormai. Sembra essere un fenomeno destinato a durare ancora per un po’, visto […] L'articolo Maurizio Costanzo punzecchia la De Lellis: “Le corna le hanno fatto bene” proviene ...

Predizioni astrali sabato 16 novembre : Pesci galanti - attriti lavorativi per la Bilancia : sabato 16 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro, mentre Marte sosterà nel segno della Bilancia. Nel frattempo Mercurio ed il Sole permarranno in Scorpione, come Plutone e Saturno saranno in Capricorno e Giove si troverà nel segno del Sagittario. Urano, infine, continuerà nel segno del Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Cancro, meno ...

Al Bano : "Dei miei figli penso tutto il bene possibile" (video) : Al Bano è uno degli ospiti più applauditi dell'ultima puntata del 'Maurizio Costanzo Show', in onda, nella notte tra il 13 e 14 novembre 2019 su Canale 5. Il cantante di Cellino San Marco, per la prima volta, è intervenuto assieme ai figli Cristel e Yari, nati dal matrimonio con Romina Power:prosegui la letturaAl Bano: "Dei miei figli penso tutto il bene possibile" (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 novembre 2019 01:13.

Tina Cipollari : "Uomini e Donne è la mia seconda casa. Sto scrivendo un libro" (video) : Tina Cipollari è stata una delle ospiti dell'ultima puntata del 'Maurizio Costanzo Show', andata in onda tra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre 2019 su Canale 5. L'opinionista di 'Uomini e Donne' ha parlato anche della sua acerrima nemica Gemma Galgani con cui, negli ultimi anni, non sono mancati liti passate alla storia:prosegui la letturaTina Cipollari: "Uomini e Donne è la mia seconda casa. Sto scrivendo un libro" (video) pubblicato su ...

Giulia De Lellis : "Avrei preferito un fidanzato fedele ad un libro super venduto" (video) : prosegui la letturaGiulia De Lellis: "Avrei preferito un fidanzato fedele ad un libro super venduto" (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 novembre 2019 01:11.

#XF13 – X Factor 13 – Puntata del 14/11/2019 – Il quarto Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Gianna Nannini e Mabel. : Quarta Puntata dei Live Show della tredicesima edizione di X Factor, la nona in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sei appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 40.000 a soli dodici, suddivisi ...