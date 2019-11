Super Mario Land 64 è un' enorme mod sviluppata da un fan disponibile da giocare

Super Mario 64 Land - il gioco pazzesco e gigante sviluppato da un fan : (Foto: YouTube) Ci sono giochi usciti anche da più di vent’anni che però non la smettono di far battere il cuore degli appassionati. A maggior ragione se continuano ad aggiornarsi grazie al lavoro encomiabile dei cosiddetti modder, ovvero di sviluppatori e fan che vanno a aggiungere nuovi capitoli o ri-edizioni mettendole a disposizione gratuita online. Come nel caso dell’incredibile Super Mario 64 Land. Questo nuovo titolo con ...

Super Smash Bros. Ultimate - un leak potrebbe aver svelato l'arrivo dei personaggi di Doom e Super Mario RPG : Mentre Terry Bogard verrà presentato domani attraverso una diretta streaming dedicata a Super Smash Bros. Ultimate, è stato confermato che Nintendo continuerà a supportare il gioco pubblicando ulteriori combattenti. Attraverso un leak però, sembra siano stati scoperti i prossimi personaggi che potrebbero venire inseriti all'interno del Fighters Pass.Recentemente infatti è trapelato un video di Super Smash Bros. Ultimate che presenta alcuni dei ...

Cori razzisti contro Balotelli – SuperMario risponde alle affermazioni shock del capo ultras del Verona [FOTO] : Balotelli non ci sta: il duro sfogo sui social dell’attaccante del Brescia dopo le dichiarazioni shock del capo ultras del Verona Non si placano le polemiche attorno all’episodio di razzismo avvenuto ieri durante Verona-Brescia, che ha visto ricoperto di ululati e versi da scimmia Mario Balotelli. Il match è stato sospeso per qualche minuto e l’attaccante del Brescia non ha nascosto il suo disappunto. A far discutere, ...

Balotelli e il razzismo nelle curve : perché il calcio italiano ha bisogno di SuperMario : Una pallonata al razzismo. Sa un po’ di retorica, ma stavolta non è una metafora: Balotelli ha proprio calciato il pallone contro la curva del Verona. La solita curva dell’Hellas, quella nota per le sue simpatie di destra, che a metà anni Novanta appendeva un manichino nero impiccato dagli spalti per protestare contro l’acquisto dell’olandese Ferrier e un paio di decenni dopo ancora non perde occasione di fare cori e ululati contro gli avversari ...

Cori contro Balotelli - l’attaccante : “una vergogna” - SuperMario pubblica il VIDEO con gli ululati - furia Brescia : “Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarieta’ espressa nei miei confronti e a tutti per i messaggi ricevuti da voi tifosi. Grazie di cuore. Avete dimostrato di essere veri uomini, non come chi nega l’evidenza”. E’ il messaggio su Instagram di Mario Balotelli, postando un VIDEO di un altro utente dove viene spiegato l’episodio di oggi nella sfida Verona-Brescia con le accuse di razzismo. ...

Cori contro Balotelli - il VIDEO pubblicato da SuperMario dopo l’episodio di Verona : Grandi polemiche nelle ultime ore dopo le partite delle 15 valide per il campionato di Serie A, in particolar modo alta tensione al Bentegodi di Verona durante il march tra Hellas e Brescia, 2-1 il risultato finale nello scontro per la salvezza. L’attaccante Balotelli ha accusato di Cori razzisti da parte dei tifosi del Verona, dall’Hellas però parlano solo di fischi e non di offese. SuperMario ha deciso di rispondere a modo ...

Verona-Brescia - cori razzisti contro Balotelli : ‘Supermario’ prende la palla e la tira contro i tifosi - poi esce dal campo [VIDEO] : cori razzisti contro Mario Balotelli durante Verona-Brescia: l’attaccante prende il pallone e lo tira contro i tifosi, poi esce dal campo infuriato Un altro episodio di razzismo durante una gara di Serie A. Nel corso del secondo tempo di Verona-Brescia, i tifosi di casa hanno preso di mira Mario Balotelli con una serie di cori razzisti ai suoi danni. L’attaccante del Brescia, spazientito per quanto stava accadendo, ha deciso di ...

Cori razzisti contro Balotelli in Verona-Brescia : SuperMario lascia il campo : Si stanno giocando le gare delle 15 valide per la 10^ giornata del campionato di Serie A, tante partite interessante valide per la zona salvezza. Match interessante quello tra Verona e Brescia, la squadra di Juric in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Salcedo, al 55′ la partita è stata sospesa per qualche minuto, Cori razzisti dai tifosi del Verona contro Balotelli, l’attaccante furioso lancia il pallone e minaccia di ...

Verona-Brescia - cori razzisti contro Balotelli : ‘Supermario’ prende la palla e la tira contro i tifosi - poi esce dal campo : cori razzisti contro Mario Balotelli durante Verona-Brescia: l’attaccante prende il pallone e lo tira contro i tifosi, poi esce dal campo infuriato Un altro episodio di razzismo durante una gara di Serie A. Nel corso del secondo tempo di Verona-Brescia, i tifosi di casa hanno preso di mira Mario Balotelli con una serie di cori razzisti ai suoi danni. L’attaccante del Brescia, spazientito per quanto stava accadendo, ha deciso di ...

Draghi lascia la Bce : ecco la vera eredità di Super Mario (fallimenti compresi) : Per molti Mario Draghi lascia la Bce come l'uomo che ha salvato l'euro dalla Grande Recessione. Per altri, però, soprattutto per i Paesi del Nord Europa, il governatore uscente della Bce si è spinto oltre il suo ruolo. Oggi Super Mario conclude il suo mandato di 8 anni a Francoforte, un'era in cui i tassi negativi e le politiche monetarie espansive sono stati protagonisti. Ma vediamone le cause, i meriti, le problematiche e soprattutto, ...

Fuori dal coro - Mario Giordano distrugge le zucche di Halloween. Quando la realtà Supera Ubaldo Pantani (Video) : Un po’ Giorno di ordinaria follia, un po’ Arancia Meccanica. Mario Giordano stupisce ancora una volta tutti e tira Fuori una mazza da baseball per distruggere una decina di zucche arancioni rappresentanti la ricorrenza di Halloween.A Fuori dal coro la scenografia è perfetta per dare il via alla nuova invettiva, spettacolare quanto distante dalla tipologia del classico talk show. “Non voglio festeggiare Halloween – dice il giornalista - ...

Brescia-Inter - i tifosi nerazzurri si scagliano contro Balotelli : cori pesanti contro SuperMario : Balotelli ricoperto di duri cori durante Brescia-Inter da parte dei tifosi nerazzurri L’Inter ha trionfato oggi al Ripamonti contro il Brescia: nel turno infrasettimanale, valido per il decimo turno del campionato italiano di Serie A, i nerazzurri, seppur con sofferenza, hanno portato a casa tre preziosi punti, che gli regalano nuovamente la vetta della classifica. Durante il match non sono mancati gli eventi spiacevoli: Mario ...

Mario Kart Tour non conosce limiti e Supera un altro record sul Play Store : Mario Kart Tour continua a crescere sempre di e raggiunge la vetta di 129 milioni di download sul Play Store e App Store L'articolo Mario Kart Tour non conosce limiti e supera un altro record sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Balotelli denunciato sui social - il fotografo si scaglia contro SuperMario : “ha scalciato la mia macchina fotografica come un pallone” : Mario Balotelli riesce sempre a far parlare di sè: sui social la denuncia del fotografo Lovati Mario Balotelli nei guai? La denuncia arriva da Facebook: il fotografo Massimo Lovati si è scagliato contro il calciatore italiano dopo la sfida di ieri traGenoa e Brescia. Il fotografo genovese era a bordo campo per seguire il match quando un raccattapalle gli ha raccontato un episodio spiacevolissimo: “Mario Balotelli ha scalciato la mia ...