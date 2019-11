Maltempo Trentino | A22 | “Deviazione cautelativa possibile anche venerdì”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Potrebbe essere replicata nella giornata di venerdì, quando sono previste nuove nevicate a bassa quota, la deviazioneposta in essere ieri sera sull’autostrada del Brennero, di San Michele-Mezzocorona e di Egna Ora. La deviazione è stata rimossa alle 13 di oggi, quando il miglioramento delle condizioni meteo al Brennero lo ha permesso. La procedura, spiega una nota di Autostrada del Brennero, “è stata studiata e approntata per evitare che, in caso di abbondanti nevicate, il tratto maggiormente esposto sia contemporaneamente interessato da traffico intenso, con il rischio di gravi turbative per la circolazione autostradale”. “Riducendo la carreggiata a una sola corsia – spiega la nota – da un lato èfiltrare il traffico controllandone il volume, dall’altro si mantengono libere due corsie per far sostare i mezzi pesanti in ...

