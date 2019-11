LIVE Nadal-Medvedev | ATP Finals 2019 in DIRETTA | a Londra è caccia al successo per

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:00 Pochi minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti del pomeriggio della O2 Arena 14:55rischia di essere eliminato per la terza volta in carriera dalle ATP(ci sarebbe anche l’episodio del 2017, che però è viziato dal suo ritiro dopo il primo match con relativa sostituzione con Pablo Carreno Busta).cerca invece la prima vittoria nell’evento conclusivo dell’anno. 14:50 E’ arrivata poche ore fa, nel frattempo, la notizia del ritiro di un cliente abituale dellein anni passati, il ceco Tomas Berdych, che in terra britannica ha raggiunto la più grande soddisfazione della sua vita, e cioè la finale di Wimbledon nel 2010 14:45 Match già decisivo, quello tra i due protagonisti di questo pomeriggio: in palio c’è una possibilità di restare seriamente in vita nel ...

OA_Sport : LIVE Nadal-Medvedev, ATP Finals 2019 in DIRETTA: ultima chiamata per lo spagnolo, obbligato a vincere - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Negli studi di oggi dalle 18.45 su @SuperTennisTv vi parlerò del match di Matteo, del serale Djokovic ???? vs Thiem ????, dei… - lorenzofares : Negli studi di oggi dalle 18.45 su @SuperTennisTv vi parlerò del match di Matteo, del serale Djokovic ???? vs Thiem… -