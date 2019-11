LIVE Nadal-Medvedev | ATP Finals 2019 in DIRETTA | 4-3 | lo spagnolo salva una palla break

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Quarto ace di4-3, dritto in rete di, e dunque anche lopuò dire di essersito in situazione complicata Vantaggiocortamente in uscita dal servizio 40-40 IL PASSANTE DI DRITTO DI! Altro scambio infinito, poi lochiama verso la retee lo passa con il dritto verso l’incrocio delle righe. 35 i colpi giocati, scambio più lungo dell’incontro 30-40: secondo doppio fallo di30-30 Ancora una gran prima esterna di, che non ha bisogno della volée anche se era già venuto a rete 15-30 Primo ace di0-30 Stecca malamente con il dritto, stavolta l’occasione ce l’ha0-15 Sbaglia con il dritto in uscita dal servizio3-3 Tiene facilmente, il che gli serve eccome dopo i ...

OA_Sport : LIVE Nadal-Medvedev, ATP Finals 2019 in DIRETTA: ultima chiamata per lo spagnolo, obbligato a vincere - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Negli studi di oggi dalle 18.45 su @SuperTennisTv vi parlerò del match di Matteo, del serale Djokovic ???? vs Thiem ????, dei… - lorenzofares : Negli studi di oggi dalle 18.45 su @SuperTennisTv vi parlerò del match di Matteo, del serale Djokovic ???? vs Thiem… -