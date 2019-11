Iran | un paese per immagini dalla Rivoluzione a oggi in mostra a Lucca

L’Iran ha detto di aver abbattuto il drone di un paese straniero che aveva violato il suo spazio aereo : L’Iran ha comunicato, attraverso l’agenzia di stampa IRNA, di aver abbattuto un drone appartenente a un paese straniero. Secondo IRNA, il drone è stato abbattuto questa mattina vicino a Mahshahr, nella parte sud-occidentale del paese, e ancora non è stato identificato

Iraq - “vogliamo indietro il nostro Paese - cacciamo Teheran” : la primavera anti-Iraniana ha già fatto oltre 270 vittime in un mese : Dall’inizio di ottobre, le piazze irachene si sono riempite di centinaia di migliaia di persone, scese in strada prima per protestare contro carovita e corruzione imperante nel Paese, ma che presto hanno iniziato a chiedere le dimissioni del primo ministro, Adil Abdul-Mahdi, del suo governo e la cancellazione di tutti i partiti filo-iraniani che lo controllano. Nelle strade di Baghdad, Karbala, Bassora e altre città irachene, agli ...

Una miss Iraniana è bloccata da giorni nell'aeroporto di Manila : "Se torno nel mio paese mi uccidono" : Una miss iraniana, Bahareh Zare Bahari, si trova da due settimane nell’aeroporto internazionale di Manila. Se la faranno rimpatriare, sostiene la ragazza, rischia di essere uccisa. Come riporta la Cnn la donna pensa che Teheran voglia eliminarla a causa delle sue critiche contro il governo, ed è per questo che chiede asilo nelle Filippine.Bahari vive nelle Filippine dal 2014, quando è giunta nel paese per studiare ...

Usa inviano truppe a Riad dopo attacco a pozzi petroliferi. E Iran avverte : il Paese che ci attacca sarà campo di guerra : Gli Stati Uniti inviano truppe in Medio Oriente dopo l'attacco ai pozzi petroliferi in Arabia Saudita attribuito all'Iran. "In risposta alla richiesta dell'Arabia Saudita, il presidente (Donald Trump) ha approvato il dispiegamento di forze Usa che... saranno impegnate in primo luogo sulla difesa aerea e missilistica", ha annunciato durante una conferenza stampa il capo del Pentagono, Mark Esper, affiancato dal capo degli stati maggiori congiunti ...