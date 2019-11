Il numero dei palestinesi morti nei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza è

Instagram continua a nascondere il numero dei like - nonostante gli influencer : Instagram è intenzionata a nascondere il numero di like ai post per un certo numero di utenti americani, per valutarne l'effetto sulla piattaforma. L'articolo Instagram continua a nascondere il numero dei like, nonostante gli influencer proviene da TuttoAndroid.

Instagram rende di nuovo visibile il numero dei Like ricevuti da alcuni post : Instagram sembrerebbe in procinto di tornare sui propri passi e rendere nuovamente visibile il numero di Like ricevuto da ciascun post. L'articolo Instagram rende di nuovo visibile il numero dei Like ricevuti da alcuni post proviene da TuttoAndroid.

Il numero dei morti per le proteste in Etiopia è salito a 86 : Il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali ha detto che il numero dei morti per le proteste iniziate una decina di giorni fa nel paese è salito a 86. Le manifestazioni hanno coinvolto migliaia di persone nelle più grandi città del

Non è il numero dei parlamentari a determinare la qualità della democrazia : Devo confessare che del taglio dei parlamentari mi disturbava parecchio il piglio antipolitico con cui era nata e l’idea originaria: che andasse ridotto il numero dei “parassiti” e risparmiato sui costi della politica. La politica costa e deve costare per consentire un esercizio democratico. Poiché ci siamo arrivati (e penso che politicamente non se ne potesse prescindere), spero ora che nel dibattito politico la ...

Il numero dei morti per il tifone Hagibis in Giappone è salito a 74 : In Giappone il numero dei morti per il tifone Hagibis, che il 12 ottobre ha colpito il paese causando alluvioni e frane, è salito a 74 secondo la televisione pubblica NHK. La maggior parte delle persone è morta annegata per via delle

Tennis - Berrettini a ridosso dei top 10 e nuovo numero 1 in Italia : L'ItalTennis mantiene due giocatori fra i Top15 della classifica mondiale, ma il computer Atp ufficializza sorpasso di Berrettini ai danni di Fognini

Taglio dei parlamentari - Camera vota sì alla riforma : ora è legge - ridotto il numero degli eletti : La Camera dei deputati ha dato il via libera definito, in quarta lettura, al Taglio dei parlamentari. La riduzione degli eletti è stata approvata a larga maggioranza, con 553 voti favorevoli. Con l'approvazione della riforma costituzionale il numero dei deputati passa da 630 a 400, quello dei senatori da 315 a 200. Per un Taglio di 345 eletti e risparmi inferiori ai 100 milioni l'anno.Continua a leggere

Il taglio del numero dei parlamentari sta arrivando : Oggi è ricominciata la discussione, domani è previsto il voto finale: in cambio del proprio voto favorevole il PD ha preteso un po' di cose

Facebook inizia a nascondere il numero dei like : Facebook nasconde il conteggio dei like. A sinistra un post senza il conteggio dei like, a destra i nome degli utenti che hanno reagito al post (fonte: Jane Manchun Wong ) Facebook ha ufficialmente iniziato a nascondere il numero dei like sotto ai post. Com’è accaduto in precedenza con Instagram, la funzionalità, scoperta qualche settimana fa dall’esperta di reverse engineering Jane Manchun Wong, nasconderà il conteggio dei like e ...