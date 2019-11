F1 | GP Brasile | Leclerc sarà penalizzato per sostituzione power unit

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Nel weekend è atteso il penultimo appuntamento con la Formula 1: teatro della garail circuito di Interlagos, dove si correrà il Gran Premio del. Con il campionato ormai già deciso sia per quanto riguarda la classifica costruttori che quella dei piloti, la Ferrari proverà a riscattarsi dopo la 'disfatta' nel GP degli Statii, con Vettel ritirato per un problema alla sospensione eclassificato quarto dietro a Bottas, Hamilton e Verstappen. È arrivata però una brutta notizia per tutti i sostenitori della Ferrari: Charlescostretto a partire con dieci posizioni di penalità per ladella, ovvero il motore della vettura. A confermarlo è stato il team principal della Ferrari Mattia Binotto. Il regolamento infatti attesta come sia possibile cambiarla per un massimo di tre volte, se si supera tale numero scatta automaticamente la ...

