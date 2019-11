Assalto al bancomat dell' ufficio postale di Fossacesia | i banditi fuggono con bottino di

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Chieti - Ammonta a oltre 20 mila euro ildi un furto aldi(Chieti), fatto esplodere con la tradizionale tecnicaa 'marmotta'. Il colpo è stato messo in atto alle 5, sulla principale viaa Marina, a pochi metri dalla locale stazione dei carabinieri. Ad agire sarebbero state tre persone, poi fuggite a bordo di una Fiat Panda rubata ae subito abbandonata all'uscita del paese in direzione mare. I carabinieri stanno ricostruendo le fasi'attacco anche attraverso la visione dei filmatie telecamere presenti in zona. leggi tutto

CorriereQ : Assalto al bancomat a Fossacesia - AbruzzoBT : Ansa #News #Abruzzo: Assalto al bancomat a Fossacesia -> - ImprotaEduardo : Napoli, banditi all'assalto dello sportello bancomat nel centro storico -