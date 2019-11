Polmonite | un bambino muore ogni 39 secondi

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) L’anno scorso laha causato la morte di oltre 800.000 bambini di età inferiore ai cinque anni, in media un39. La maggior parte dei decessi si è verificata tra i bambini di età inferiore ai due anni e quasi 153.000 bambini nel primo mese di vita. 1 Lanciando l’allarme per questa epidemia dimenticata, sei importanti organizzazioni sanitarie e per l’infanzia oggi promuovono un appello per un’azione globale: ISGlobal, Save the Children, UNICEF, Every Breath Counts, Unitaid e Gavi, the Vaccine Alliance chiedono impegni concreti da parte di paesi più ricchi e dei donatori internazionali per combattere la. Insieme alla Fondazione “la Caixa”, alla Fondazione Bill and Melinda Gates e USAID, il gruppo ospiterà il Global Forum on Childhood Pneumonia in Spagna il 29-31 Gennaio 2020. Dr Seth Berkley, CEO of Gavi, the ...

