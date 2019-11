Fonte : repubblica

(Di martedì 12 novembre 2019) Il Wall Street Journal lancia l’allarme su Project Nightingale, che coinvolgerebbe 153 ospedali Usa e medici e persone a loro insaputa. Ma in realtà le voci su questo progetto erano già note da tempo

repubblica : Google, spiati milioni di pazienti per allenare la sua intelligenza artificiale [aggiornamento delle 13:22] - UniversoSocialM : Google. Spiati milioni di pazienti per allenare la sua intelligenza artificiale - StraNotizie : Google. Spiati milioni di pazienti per allenare la sua intelligenza artificiale -