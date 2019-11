Gabriel Garko non indossa la fede e svela una crisi con la persona che ama | Perché

Live Non è la D’Urso - Barbara D’Urso e Gabriel Garko si baciano sulla bocca. Poi l’inedito racconto dell’attore : “Parliamo di questo fatto che tu saresti rifatto. Io sono davanti a Gabriel, ti darei un bacio in bocca“, con queste parole Barbara D’Urso si rivolge a Gabriel Garko, accusato da tempo di aver ricorso alla chirurgia estetica. “Dammelo“, risponde l’attore presente in studio a Live-Non è la D’Urso per un’intervista lancio al suo primo libro. I due si avvicinano, scatta il bacio e la padrona di casa ...

Barbara D’Urso e il bacio a Gabriel Garko : “Non ha le labbra rifatte” : Nella puntata di Live-Non è la d'Urso la conduttrice sorprende il pubblico baciando Gabriel Garko e svela il giallo della fede scomparsa.

Live - Gabriel Garko : la fede - le canne di Londra e quell’esplosione che gli ha cambiato la vita : Bello e misterioso: Gabriel Garko ha rispettato in pieno il copione del suo personaggio, e ospite di Live non è la D’Urso, dopo essere stato nel salotto di Mara Venier a Domenica IN, non ha svelato granché della sua vita sentimentale. Ma con Garko, si sa, bisogna accontentarsi dei piccoli segni ed accenni. Ed eccoli qui. Circa la questione delle sue presunte nozze, la comparsa di una fede al dito del bell’attore, aveva eccitato la fantasia ...

Gabriel Garko bacia sulla bocca Barbara D'Urso/ 'La fede? Ancora devo capire l'amore' : Gabriel Garko bacio con Barbara D'Urso: 'le labbra non sono rifatte', ma la fede non c'è: 'l'ho tolta, mi hanno fatto arrabbiare'

Gabriel Garko Torna Single a Live – Non è la D’Urso! : Gabriel Garko, attesissimo nel salotto di Live – Non è la D’Urso, non svela fino in fondo i suoi segreti in amore. Ecco i dettagli della lunga intervista dell’attore al cospetto di Barbara D’urso! Gabriel Garko a Live – Non è la D’urso parla di sé e della sua nuova vita. Una vita che è cambiata dopo Sanremo e dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto prima del Festival. L’attore racconta il terribile incidente di Sanremo ...

Gabriel Garko senza la fede a Live! : La persona che amo mi ha fatto arrabbiare : Attesissima la partecipazione di Gabriel Garko a Live! Non è la d’Urso, dove l’attore si è presentato senza la fede al dito che negli ultimi periodi ha fatto tanto chiacchierare. Pronto a raccontarsi a tutto tondo, Garko non ha esitato a rispondere anche alle domande più scomode e, prima di iniziare a parlare del periodo di profondo cambiamento che l’ha portato a modificare radicalmente vita, l’attore si è visto costretto a motivare l’assenza ...

Barbara d’Urso bacia Gabriel Garko (che non porta più la fede al dito) : “Vi assicuro che non è rifatto” : A "Live - Non è la d'Urso" la conduttrice ha baciato le labbra del suo ospite per 'testare' che non fossero rifatte. E sulla...

Live non è la D'Urso - raptus di Barbara D'Urso in diretta : bacia Gabriel Garko sulla bocca e poi... : raptus in diretta di Barbara D'Urso a Live - Non è la D'Urso su Canale 5. "Ti darei un bacio", dice la conduttrice seduta insieme all'attore sul divanetto dello studio. E poi si avvicina e lo bacia davvero sulla bocca. Gabriel Garko, che è stato più volte e in diverse trasmissioni televisive accusat

Gabriel Garko e il bacio choc della D'Urso per testare se ha le “labbra rifatte” : Uno dei personaggi più attesi della serata di “Live non è la D’Urso” è stato di sicuro Gabriel Garko, che arriva da Barbara per raccontare la sua “nuova vita”. Quello che lo accoglie però, è una “vecchia usanza” ovvero tutte le donne del pubblico che impazziscono per lui e lo chiamano a gran voce alzandosi dalle sedie Barbara che lo ha presentato come un idolo indiscusso femminile, lo accoglie sul divano e comincia a parlare con lui, a partire ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 novembre 2019 : Non è la D’Urso prima tendenza - il bacio tra Gabriel Garko e Barbara D’Urso fa impazzire i social : social Auditel 11 novembre 2019: Live - Non è la D'Urso al primo posto nel trending topic italiano con +9.000 Tweet.Report nuovo record nel trending topic, Stasera tutto è possibile al secondo posto Live Non è la D’Urso si conferma il programma tv più seguito del lunedì sera. L’hashtag ufficiale ...

Gabriel Garko e Barbara d’Urso si baciano sulla bocca a Live! : Live Non è la d’Urso, Barbara e Gabriel Garko: scatta il bacio choc in diretta Barbara d’Urso ha da poco intervistato Gabriel Garko a Live. E in questa occasione l’attore ha parlato della sua esperienza a Sanremo, dell’incidente nella cittadina ligure durante il Festival e della sua vita privata. Ma non è finita qua perchè la conduttrice di Live Non è la d’Urso gli ha anche voluto chiedere se siano vere le voci ...

Gabriel Garko a Live senza la fede : bacio in bocca alla d’Urso : Perché Gabriel Garko e Barbara d’Urso si sono baciati a Live-Non è la d’Urso Gabriel Garko è tornato in tv per promuovere il suo ultimo progetto: il libro intitolato Andata e ritorno. Un’opera dove il popolare attore si è raccontato a 360 gradi, tra la chiacchierata vita privata e la lunga carriera. Garko ha scelto […] L'articolo Gabriel Garko a Live senza la fede: bacio in bocca alla d’Urso proviene da Gossip e Tv.

Gabriel Garko : il bacio a Barbara d'Urso (video) : prosegui la letturaGabriel Garko: il bacio a Barbara d'Urso (video) pubblicato su Gossipblog.it 11 novembre 2019 23:40.

Live Non è la D'Urso : questa sera 11 novembre ospite Gabriel Garko - incontrerà alcune fan : Lunedì 11 novembre torna, alle 21:25 su Canale 5, l'appuntamento con 'Live Non è la D'Urso', il programma di Barbara D'Urso che lo scorso anno (grazie anche al caso Pamela Prati) ottenne ascolti molto alti. Per questa nuova puntata, l'ospite di punta sarà l'attore Gabriel Garko. Con lui Barbara D'Urso parlerà della sua carriera, del suo futuro lavorativo e della sua vita privata. Gabriel Garko potrebbe svelare l'identità della persona della ...